В список попали медийные персоны, которые поддерживают Украину

Пока МИД страны-агрессора пополняет список «не въездных» именами граждан США, Канады и Великобритании (в том числе и именами звезд голливудского кино — Шона Пенна, Бена Стиллера и Моргана Фримана), Минюст РФ продолжает искать «иностранных агентов».

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Face

На днях список «иноагентов» пополнился организациями, журналистами, политическими и общественными деятелями, музыкантами и другими медийными персонами, которые выступают против войны и открыто поддерживают Украину. Рассказываем, кто из звезд шоу-бизнеса оказался в перечне.

Музыкант, настоящее имя которого Иван Дремин, в марте выступил против вторжения России на Украину. Рэпер выехал из России и заявил о намерении не возвращаться. Кроме того, Face неоднократно критиковал правительство РФ и участвовал в акциях в поддержку Алексея Навального.

Юрий Дудь

Известный блогер, журналист и ведущий еще в первые дни войны публично осудил вторжение России в Украину, за что в апреле попал в реестр СМИ — «иностранных агентов». Кроме того, YouTube-канал Дудя признан в Белоруссии экстремистским.

Татьяна Лазарева

Ведущая и юмористка Татьяна Лазарева является членом Координационного совета российской оппозиции и часто публично критиковала политику Путина. Во время аннексии Крыма Россией и войны на территории Украины поддержала нашу страну. 24 февраля знаменитость находилась в Киеве на съемках проекта «Лига смеха».

Михаил Шац

Бывший супруг Татьяны Лазаревой, ведущий и шоумен Михаил Шац также попал в реестр «иноагентов». Более 10 лет назад он присоединился к российской оппозиции. Телезвезда осудил аннексию Крыма в 2014 году и записывал видеообращения в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Дмитрий Гордон

В марте против украинского ведущего и журналиста Дмитрия Гордона в РФ возбудили уголовное дело за якобы призывы нападать на российских военнослужащих и развязать против России ядерную войну. Позже его признали причастным к экстремистской деятельности, объявили в федеральный розыск и даже заочно засудили. А несколько дней назад Гордона еще и включили в число «иностранных агентов». Интересно, что Дмитрий стал первым гражданином Украины в этом списке.

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» долгое время был «поклонником» российских властей. Однако, в начале 2010-х его взгляды переменились. В феврале 2014 года Макаревич одним из первых выступил против ввода российских войск в Крым. В марте того же года участвовал в Марше мира и подписал обращение деятелей российской культуры против политики Путина по отношению к Украине.

В апреле 2019 года Макаревич осудил решение Путина выдавать российские паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А в сентябре 2020 года подписал письмо в поддержку протестных акций в Белоруссии.

После начала войны в феврале 2022-го публично поддержал Украину и выехал из России в Израиль. В одном из интервью певец заявил, что не собирается возвращаться в РФ. 2 сентября его имя внесли в список «иноагентов».

Евгений Киселев

Российский ведущий, который более 10 лет работал на украинском телевидении, неоднократно критиковал политику Путина. А вот Украину поддерживал еще со времен Оранжевой революции. Киселев был одним из тех медийных персон, кто в 2014 году подписал заявление с требованием «вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины».

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В 2016 году против Евгения в РФ возбуждении уголовного дела из-за высказываний в поддержку Надежды Савченко. После этого Киселев обратился к Петру Порошенко с просьбой решить вопрос о предоставлении политического убежища российским оппозиционерам.

С февраля 2022 года ведущий является участником Антивоенного комитета России. В апреле Киселев стал одним из первых, имя которого внесли в список физических лиц — «иностранных агентов». Спустя два месяца российские власти объявили телезвезду в розыск.

Моргенштерн

Известный рэп-исполнитель в первый же день полномасштабной войны высказался против вторжения РФ в Украину. Музыканта внесли в реестр физлиц-иноагентов в начале мая. Российские власти уверены, что артист получал финансирование из Украины и Израиля. По данным СМИ Моргенштейн покинул Россию и уже получил гражданство Израиля.

MORGENSHTERN instagram.com/morgen_shtern

Ника Белоцерковская

Подруга украинской певицы Оли Поляковой, российская блогерша Ника Белоцерковская решила рассказать правду в своем Инстаграм о войне в Украине, за что российские власти в марте возбудили против нее уголовного дела якобы за публичное распространение политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил РФ.

Белоцерковская стала одной из первых, кого привлекли к уголовной ответственности после принятия «закона о фейках». В мае ее объявили в розыск, а в июле внесли в список «иностранных агентов».

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