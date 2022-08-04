4 августа герцогиня Сассекская отмечает день рождения

До знакомства с принцем Гарри Меган Маркл знали как исполнительницу роли Рэйчел Зейн в успешном телесериале «Форс-мажоры». Но не актерская карьера сделала ее всемирно известной, а свадьба с внуком британской королевы, судебные разбирательства с родственниками и прочие конфликты в статусе герцогини Сассекской. По случаю 41-го дня рождения Маркл, вспоминаем самые громкие скандалы с участием именинницы.

Нарушение свадебных традиций

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Подборку стоит начать с самой свадебной церемонии, которая состоялась 19 мая 2018 года. Нарушение такого количества традиций в один день не позволял себе не один член королевской семьи. Сначала Маркл вместо свадебного платья британского бренда решила выбрать французский. Потом выяснилось, что отец экс-актрисы не сможет ее сопровождать к алтарю по состоянию здоровья. Поэтому она самостоятельно вошла в церковь. Но ближе к алтарю Маркл все-таки прошлась под руку с будущим свекром принцем Чарльзом. Кроме того, возлюбленная принца Гарри изменила традиционную клятву мужу «любить его, заботиться, слушаться» (to love, cherish and obey), упустив слово «obey». Также стоит вспомнить о том, что венчал пару первый афроамериканец на должности главы англиканской церкви в Америке, епископ Майкл Карри. Поговаривают, что Елизавета II осталась недовольна слишком эмоциональной подачей проповеди.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри Getty Images

Отречение от королевских обязанностей

Еще до свадьбы многие поклонники королевской семьи боялись, что принц Гарри повторит судьбу своего родственника, короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола и покинул Великобританию ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Когда же Гарри и Меган связали себя узами брака, поселились в Лондоне и стали родителями, британские подданые почуствовали облегчение, но длилось это чувство не долго. Уже меньше, чем через 2 года после женитьбы, 8 января 2020 года, внук королевы Елизаветы II и его жена объявили о намерении уйти из монаршей семьи. Супруги сложили с себя королевские полномочия и заявили, что будут работать ради финансовой независимыми. Кроме того, герцоги Сассекские сообщили, что будут жить в Северной Америке. Интересно, что никто из членов королевской семьи не знали о намерении пары, пока Гарри и Меган не выпустили официальное заявление на своем сайте и в соцсетях.

Конфликты с отцом, сестрой и братом

У Меган Маркл непростые отношения с отцом Томасом Марклом, сводной сестрой Самантой и сводным братом Томасом-младшим. Иногда их конфликты даже доходили до разбирательств в суде. А все из-за того, что после того, как Меган стала герцогиней, ее родственники все чаще начали появляться на телевидении и давать различные интервью СМИ, оскорбляя ее и обвиняя в лжи.

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Известно, что отец Маркл слил таблоидах письмо дочери, которая она написала ему за несколько дней до свадьбы. В октябре 2019 года Меган подала в суд на The Mail on Sunday и MailOnline за нарушение конфиденциальности, авторских прав и Закона о защите данных из-за публикации этого письма. Разбирательства завершились в начале 2021 победой Меган.

Кроме того, отец герцогини Сассекской в июле 2021-го публично пожаловался на то, что Меган не разрешает ему общаться с внуками — Арчи и Лилибет. Ради встречи с наследниками Томас готов подать в суд на родную дочь.

Также Меган выиграла суд со своей сводной сестрой в 2022 году. Конфликт начался из-за того, что Саманта публично заявила, что Маркл лгала на интервью Опре Уинфри. Также родственница жены принца Гарри утверждала, что созданный Меган образ бедной девушки не соответствует действительности.

Известно, также что Саманта выпустила мемуары «Дневники сестры принцессы-выскочки», в которой она откровенно рассказала о семейных ссорах и поведении Меган.

А сводный брат Маркл накануне ее свадьбы назвал сестру тщеславной и заявил, что она испортит жизнь внуку Елизаветы II. Позже мужчина публично извинился перед родственницей и ее мужем.

Интервью Опре Уинфри

В марте 2021 года герцоги Сассекские дали скандальное интервью одной из самых знаменитых ведущих в мире — Опре Уинфри. Маркл обвинила некоторых членов королевской семьи в расизме. Якобы родственники принца Гарри интересовались, какого цвета будет кожа у ее с Гарри сына Арчи. Также герцогиня заявила, что ее первенца лишили охраны и титула принца еще до рождения, и что во время проживания во дворце она не раз думала о суициде из-за нападок прессы.

Монаршая семья была шокирована такими «откровениями» Гарри и Меган. Но, чтобы избежать дальнейших скандалов, в официальном заявлении Букингемского дворца написали: «Вся семья расстроена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут членами семьи, которых все любят».

Интересно, что через полгода нашумевшее видео с интервью Сассекских пропало из YouTube-канала Уинфри.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри Getty Images

Невыполнение контрактов Netfliх и Spotify

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После переезда в Америку принц Гарри и Меган Маркл подписали многомилионный контракт со стриминговыми сервисами Netfliх и Spotify. Однако, спустя полтора года работодатели герцогов Сассекских выразили свое недовольство сотрудничеством пары. В рамках партнерства с Spotify Меган и Гарри должны были регулярно выпускать оригинальные подкасты. Однако за все время, вышел лишь один 35-минутный выпуск Archewell Audio. А вот для Netfliх Сассекские за полтора года и вовсе не сняли ни одного документального или анимационного фильма. Чтобы заставить бывших членов королевской семьи быстрее работать, Netfliх и Spotify разместили в Сети объявления о поиске сотрудников для помощи принцу и его жене в создании обещанного материала.

Интересно, что в начале мая этого года стало известно, что Netfliх решил отказаться от трансляции детского мультсериала Меган Маркл «Жемчужина» из-за финансовых трудностей.

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