Финалистка «Танцев со звездами» Анна Ризатдинова пожаловалась на испанскую полицию

Бронзовая призерка Олимпийских игр и участница проекта «Танцы со звездами» Анна Ризатдинова, которая во время войны проживает в Испании, рассказала в Инстаграме о своем очень неудачном дне. Утром, 2 августа, у ее сына Романа появилась высокая температура без других симптомов. К счастью, гимнастке удалось найти хорошего врача.

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Позже Ризатдинову ожидала еще одна неприятность. Спортсменка сообщила, что стала жертвой ограбления. В ее авто воры разбили стекло и забрали документы и все вещи, купленные для новой съемной квартиры.

«Оставила арендуемый автомобиль на стоянке в людном городе. Многие автомобили ездят мимо. Когда я вернулась к авто, я была в шоке. Стекло было выбито, украден рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи, купленные в съемную квартиру. Было 6 пакетов с новыми вещами для квартиры. Наверное, работали настоящие профессионалы, потому что так быстро и так много вещей украсть….», — поделилась Анна.

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Ризатдинова пожаловалась на испанскую полицию. По словам звезды, правоохранительные органы сразу же заявили, что вряд ли найдут злоумышленников. Гимнастка добавила, что когда вернулась на место преступления в надежде найти хотя бы паспорт, то увидела еще одну машину с разбитым стеклом.

«Я поехала в полицию, написала заявление. Меня сразу предупредили, что вряд ли полиция что-нибудь найдет. Что наиболее цинично, сегодня я приехала на место преступления в надежде, что найду хотя бы паспорт. И увидела машину, с таким же разбитым задним стеклом! Ужас! Выходит, что эти воры работают каждый день! И никто из местных властей не делает ничего! Сегодня не было ни одной полицейской машины в этом районе! Да, я себя успокаивала, что это только вещи. Главное, чтобы все были здоровы! Но все равно, очень неприятная ситуация. Потом я уехала менять машину. Слава Богу, у меня была полная страховка, и она покрыла все повреждения. Сегодня утром я была в Консульстве Украины, заполнила кучу документов. Теперь жду. После такого «удачного» дня я пришла домой и почувствовала температуру. Что будет дальше, не знаю…», — написала Анна.

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