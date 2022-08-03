Что кинозвезда сделала с лицом, чтобы выглядеть моложе

Известная американская актриса и общественная активистка Джейн Фонта назвала пластическую процедуру, которой она «не гордится». В интервью Vogue обладательница двух «Оскаров» рассекретила, что когда-то делала подтяжку лица.

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По словам 84-летней кинозвезды, она остановилась на одной операции, потому что не хочет выглядеть «изуродованной» и быть зависимой от пластики.

«Мы все знаем много богатых женщин, у которых были всевозможные подтяжки лица и тому подобное, и они выглядят ужасно. Мне сделали подтяжку лица, и я остановилась, потому что не хочу выглядеть изуродованной. Я не горжусь тем, что она у меня была. Теперь я не знаю, нужно ли мне было это переделывать, если бы я это сделала. Но я сделала это. Я признаю это, а потом просто говорю: ладно, ты можешь стать зависимой. Не продолжай это делать. Многие женщины пристрастились к этому. Я не делаю много уходов за лицом. Я не трачу много денег на кремы для лица или что-то в этом роде, но я остаюсь увлажненной, я сплю, я двигаюсь, я избегаю солнца, и у меня есть хорошие друзья, которые заставляют меня смеяться. Смех — это тоже хорошо», — поделилась Джейн.

Фонда добавила, что сейчас пытается привлечь внимание молодежи, которая боится старения. Актриса отметила, что выглядеть моложе помогает не только косметология и пластическая хирургия, но и забота о своем здоровье.

«Я хочу, чтобы молодые люди перестали бояться стареть. Важен не возраст, не хронологическое число. Важно ваше здоровье. Мой папа умер на шесть лет моложе, чем я сейчас. Он казался таким старым, потому что был болен. У него было заболевание сердца. Я не болею. Итак, мне почти 85, но я не выгляжу такой уж старой. Таким образом, заставить молодых людей перестать бояться старости, помочь людям понять, что только потому, что вы достигли определенного возраста, не означает, что вы должны отказаться от жизни, отказаться от веселья, отказаться от отношений с парнями или девушками, завести новых друзей или сделать то, что вы хотите сделать. Это все еще в сфере жизненных возможностей для вас. Вот почему я всегда говорю людям, сколько мне лет, потому что хочу, чтобы они это осознавали», — призналась актриса.

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