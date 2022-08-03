Названы 10 звезд, чьи частные самолеты больше всего загрязняют воздух
Британская компания Yard выяснила, кто из мировых селебритис чаще всего летает на личных самолетах, тем самым увеличивая выбросы углекислого газа в окружающую среду.
Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которых в августе ждут финансовые трудностиСогласно исследованию, в 2022 году знаменитости произвели в среднем 3376,64 тонны выбросов CO2 только за счет использования частного самолета. Это в 482,37 раза больше, чем ежегодные выбросы среднестатистического человека.
На первой строчке антирейтинга оказалась американская исполнительница Тейлор Свифт. С января авиасудно артистки провело в воздухе в сумме почти 16 суток. Общий объем выбросов от полетов за год составляет 8293,54 тонн за 170 рейсов.
Представитель Свифт заявил, что самолет Тейлор регулярно сдается в аренду, поэтому приписывать ей все эти полеты в корне неправильно.
Второе место у легенды бокса Флойда Мейвезера. Выбросы его судна в этом году составили 7076,8 тонн CO2. По количеству полетов у спортсмена первое место (177 вылетов).
В тройку «загрязнителей» попал и муж Бейонсе, рэпер Jay-Z. На счету частного самолета артиста 136 рейсов и 6981,3 тонн выбросов в атмосферу.
В ТОП-10 звезд, чьи частные самолеты больше всего загрязняют воздух, также вошли:
- 4. Бывший жених Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес (5342,7 тонн CO2)
- 5. Кантри-певец и муж Гвен Стефани Блейк Шелтон (111 полетов и 4495 тонн CO2)
- 6. Кинорежиссер Стивен Спилберг (61 рейс и 4465 тонн выбросов)
- 7. Светская львица Ким Кардашьян (4268,5 тонны углерода за 57 перелетов)
- 8. Актер Марк Уолберг (3772,85 тонны CO2 за 101 полит)
- 9. Ведущая и медиамагнат Опра Уинфри (3493,17 тонны CO2 за 68 рейсов)
- 10. Рэпер Тревис Скотт (3033,3 тонны углекислого газа)
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