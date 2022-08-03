Знаменитости из этого списка нарушили правила выбросов углекислого газа

Названы 10 звезд, чьи частные самолеты больше всего загрязняют воздух Getty Images

Британская компания Yard выяснила, кто из мировых селебритис чаще всего летает на личных самолетах, тем самым увеличивая выбросы углекислого газа в окружающую среду.

Читайте также: ТОП-3 знака зодиака, которых в августе ждут финансовые трудности

Согласно исследованию , в 2022 году знаменитости произвели в среднем 3376,64 тонны выбросов CO2 только за счет использования частного самолета. Это в 482,37 раза больше, чем ежегодные выбросы среднестатистического человека.

На первой строчке антирейтинга оказалась американская исполнительница Тейлор Свифт. С января авиасудно артистки провело в воздухе в сумме почти 16 суток. Общий объем выбросов от полетов за год составляет 8293,54 тонн за 170 рейсов.

Представитель Свифт заявил, что самолет Тейлор регулярно сдается в аренду, поэтому приписывать ей все эти полеты в корне неправильно.

Тейлор Свифт Getty Images

Второе место у легенды бокса Флойда Мейвезера. Выбросы его судна в этом году составили 7076,8 тонн CO2. По количеству полетов у спортсмена первое место (177 вылетов).

Флойд Мейвезер Getty Images

В тройку «загрязнителей» попал и муж Бейонсе, рэпер Jay-Z. На счету частного самолета артиста 136 рейсов и 6981,3 тонн выбросов в атмосферу.

Jay-Z и Бейонсе Getty Images

В ТОП-10 звезд, чьи частные самолеты больше всего загрязняют воздух, также вошли:

4. Бывший жених Дженнифер Лопес, бейсболист Алекс Родригес (5342,7 тонн CO2)

5. Кантри-певец и муж Гвен Стефани Блейк Шелтон (111 полетов и 4495 тонн CO2)

6. Кинорежиссер Стивен Спилберг (61 рейс и 4465 тонн выбросов)

7. Светская львица Ким Кардашьян (4268,5 тонны углерода за 57 перелетов)

8. Актер Марк Уолберг (3772,85 тонны CO2 за 101 полит)

9. Ведущая и медиамагнат Опра Уинфри (3493,17 тонны CO2 за 68 рейсов)

10. Рэпер Тревис Скотт (3033,3 тонны углекислого газа)

Вам будет интересно прочитать на Ivona: