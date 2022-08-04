Жена Джона Ледженда показала округлившийся животик

Американская писательница, ведущая и бывшая модель Крисси Тейген поделилась с подписчиками радостной новостью. 36-летняя знаменитость сообщила в Инстаграм о своей беременности.

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Жена популярного исполнителя Джона Ледженда запостила в соцсети первое фото с округлившимся животиком. Стоит отметить, что в октябре 2020 года Крисси пережила тяжелый выкидыш. Из-за потери малыша звезда долгое время страдала от депресии. Нерожденного сына Крисси назвала Джеком и в его честь сделала татуировку.

«Последние несколько лет были, мягко говоря, размытыми эмоциями, но радость снова наполнила наш дом и сердца. Спустя 1 миллиард выстрелов (в последнее время в ногу, как вы можете видеть!) у нас есть еще один на подходе. На каждой встрече я говорила себе: «Хорошо, если сегодня все будет хорошо, я объявлю об этом», но затем я вздыхаю с облегчением, когда слышу сердцебиение и решаю, что я все еще слишком нервничаю. Я не думаю, что когда-нибудь уйду со встречи с большим волнением, чем с нервами, но пока все идеально и красиво, и я чувствую себя обнадеживающе и потрясающе. Хорошо, было очень трудно держать это в себе так долго!», — прокомментировала четвертую беременность Тейген.

Напомним, что Крисси и Джон воспитывают двоих детей — 6-летнюю дочь Луну и 4-летнего сына Майкла, которые были зачаты с помощью ЭКО. Скорее всего, и в этот раз звездная пара сделала исскуственное оплодотворение.

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