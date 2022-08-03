Кому в этом месяце придется затянуть пояса потуже

ТОП-3 знака зодиака, которых в августе ждут финансовые трудности freepik.com

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в последнем месяце лета 2022 года не повезет в денежных делах.

Рыбы

Проверяйте всю информацию перед тем, как сделать денежный перевод. В августе есть большая вероятность стать жертвой мошенников.

Лев

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Телец

Финансовая ситуация в этом месяце будет далека от стабильности из-за вашей импульсивности. В августе у вас будут незапланированные и спонтанные затраты. Постарайтесь тщательно все обдумывать, прежде чем тратить сбережения.

Представителям знака в августе 2022 года не стоит спешить с покупками дорогостоящих вещей и капиталовложениями. Существует большая вероятность невыгодных инвестиций.

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