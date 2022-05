Читайте также: Российские звезды, которые разжигают войну в Украине: список

Эпатажная американская певица Леди Гага на днях дала концерт в Лас-Вегасе, на котором иронично посмеялась над россиянами, назвав их «тупыми». Исполнительница рассказала историю, которая произошла с ней на выступлении в Москве в 2012 году. Тогда артистка протестовала против запрета ЛГБТ и призвала арестовать ее за поддержку сообществ.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8