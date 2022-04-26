Исполнительница роли Евгении Ковалевой рассекретила, кто из звезд сериала писал ей слова поддержки

Анна Кошмал назвала актеров «Сватов», которые поддерживают Украину в войне с РФ instagram.com/smorkovkina

Популярная украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла одну из главных ролей в «Сватах» призналась, кто из ее коллег по сериалу поддерживает Украину.

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В Инстаграм-сторис звезда назвала только двух актеров, которые выступили против вторжения РФ, остальные молчат. По словам Анны, ей неоднократно писал слова поддержки Андрей Бирин, сыгравший в шестом и седьмом сезонах Джека.

Кроме того, Кошмал публиковала в своем аккаунте видеообращение исполнителя роли Берковича Александра Феклистова. Актер в ролике отметил, что в РФ «испытывают невероятный стыд и позор» из-за того, что их власти начали войну в Украине.

«Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрюша Бирин, мой жених «сватовский». Он и его жена с первого дня очень нас поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А все остальные молчат», – поделилась с подписчиками Анна Кошмал.

Инстаграм Анны Кошмал instagram.com/smorkovkina

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