Артистка молчит о войне в Украине

Украинская певица Анна Дзюба (выступающая под псевдонимом Анна Asti) записала трек с российским исполнителем Филиппом Киркоровым, который поддержал Оксану Марченко и Виктора Медведчука, подозревающего в госизмене. Об этом пишут телеграм-каналы.

Уроженка Черкасс и экс-солистка группы Artik & Asti записала песню вместе с российским певцом под названием "Только никому".

Отметим, что певица в последнее время проживает и работает в РФ. Также она промолчала о войне в Украине и агрессии России.

Вам будет интересно почитать на Ivona: