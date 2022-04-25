Украинская певица записала песню с Филиппом Киркоровым: видео
Артистка молчит о войне в Украине
Украинская певица Анна Дзюба (выступающая под псевдонимом Анна Asti) записала трек с российским исполнителем Филиппом Киркоровым, который поддержал Оксану Марченко и Виктора Медведчука, подозревающего в госизмене. Об этом пишут телеграм-каналы.
Уроженка Черкасс и экс-солистка группы Artik & Asti записала песню вместе с российским певцом под названием "Только никому".
Отметим, что певица в последнее время проживает и работает в РФ. Также она промолчала о войне в Украине и агрессии России.
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