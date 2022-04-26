Почему Антонина Паперная продолжает жить в стране-агрессоре

Ольга Сумская объяснила, почему ее дочь и внуки не могут уехать из России instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса и ведущая Ольга Сумская дала комментарий программе «Зірковий шлях», в котором объяснила, почему ее 32-летняя дочь Антонина Паперная все еще живет в России и молчит о войне в Украине.

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По словам Сумской, Антонина взволнована событиями, но из-за «страшного информационного поля» в РФ она не делиться публично своими переживаниями. Артистка добавила, что дочь много плакала, потому что не смогла попасть на похороны бабушки Анны Опанасенко-Сумской, которая умерла всего через три дня после вторжения РФ.

«Поверьте, она очень переживает, она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи. Там другое информационное поле, оно страшное», — поделилась актриса.

Ольга отметила, что с двумя детьми непросто выехать из России. Кроме того, Тоня боится бросать свой дом.

«Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть уезжает. Ну черт знает что. Только уехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом — ну как это... Если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет», — добавила Сумская.

Напомним, что Антонина Паперная в 21-летнем возрасте переехала из Киева в Москву, чтобы учиться в Щукинском театральном училище.

В 2015 году она начала встречаться с российским актером Владмиром Яглычом. Пара живет в гражданском браке и воспитывает двоих детей — 4-летнюю дочь Еву и 2-летнего сына Даниила.

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