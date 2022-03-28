Жилье Валерия Харчишина под Гостомелем сгорело дотла

Еще одна украинская знаменитость лишилась без крыши над головой. Рашисты разрушили жилье солиста популярной рок-группы «Друга ріка».

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В своем аккаунте в Facebook музыкант сообщил, что его дом под Гостомелем сгорел дотла. По словам Харчишина, никто из его близких не пострадал так, как младшие сыновья вместе с супругой выехали за границей. Сам же артист остается в Украине и занимается волонтерством, а его старший сын записался в территориальную оборону в Житомире.

«Ни меня, ни моих детей не было дома. Мои дети живы, не повреждены, сейчас находятся с их мамой в безопасности за границей. Я остаюсь в Украине. Не один. К победе», — написал лидер «Другої ріки».

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Валерий добавил, что его родители мечтали тоже переехать под Гостомель. Певец даже построил небольшой домик рядом со своим, где бы могли жить его отец и мама. Но из-за войны они так и не переехали к звездному сыну.

«Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники — перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, изъявивших желание переехать. Во время затяжного ковид-кризиса. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели. Для моих детей этот дом — их дом. Их Украина. Вчера он полностью сгорел. Орки попали в него. У моих детей теперь нет «их Украины». Им некуда вернуться. Они еще об этом не знают. Как и не знает мой старший сын, ныне на севере защищающий свой дом», — поделился Харчишин.

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