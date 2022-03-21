Кто из знаменитостей остался без жилья

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей и бомбить их дома. За 25 дней войны много украинцев остались без жилья. Среди них есть и знаменитости. Кто из звезд украинского шоу-бизнеса рассказал о разрушения своего дома, читайте далее в подборке.

Игорь Кондратюк

14 марта, в свой 60-й день рождения известный ведущий и продюсер получил «подарок» от рашистов в виде обстрела его дома под Киевом. По словам Кондратюка, снаряд попал в его кабинет.

Дом Игоря Кондратюка Фото: facebook.com/kondratjukigor

Юрий Фалеса

Не подлежит ремонту дом и офис бывшего продюсера Ани Лорак и Мики Ньютон в Подольськом районе Киева. Жилье Фалесы загорелось 16 марта после попадания в него осколков от снаряда оккупантов.

Дом Юрия Фалесы Фото: facebook.com/falyosayuriy

Илона Гвоздева

Известная танцовщица, которая в паре с Игорем Ласточкиным выиграла один из сезонов «Танцев со звездами», сообщила 3 марта, что у нее больше нет дома под Киевом. Оккупанты полностью разрушили здание.

Дом Илоны Гвоздевой Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Евгений Синельников

Продюсеру и ведущему тревел-проекта «Орел и Решка» вместе с семьей чудом удалось выбраться из Бучи. Дом звезды потерпел разрушения.

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