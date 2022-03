Список всех конкурентов KALUSH ORCHESTRA

К старту Евровидения-2022 в итальянском Турине остается чуть меньше двух месяцев. Во вторник, 10 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса, в котором выступит KALUSH ORCHESTRA из Украины. Спустя два дня пройдет второй полуфинал. А в субботу, 14 мая, мы узнаем имя нового победителя.

Читайте также: Орландо Блум встретился с беженцами из Украины: трогательные фото

По прогнозам букмекеров, первое место должна занять группа из Украины, которая оторвалась от представителей Италии на 20 % ставок.

Прогноз букмекеров на Евровидение-2022 eurovisionworld.com

Ivona предлагает вам составить свой рейтинг песен участников Евровидения-2022, чтобы определиться со своими фаворитами на песенном конкурсе.

Участники первого полуфинала

Албания: Ronela Hajati — Sekret

Болгария: Intelligent Music Project — Intention

Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad

Литва: Monika Liu — Sentimentai

Молдавия: Zdob și Zdub и Frații Advahov— Trenulețul

Нидерланды: S10 — De Diepte

Словения: LPS — Disko

Украина: Kalush Orchestra — Stefania

Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry

Австрия: LUM!X feat. Pia Maria — Halo

Армения: Rosa Linn — Snap

Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Дания: Reddi — The Show

Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól

Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf a Banana

Португалия: Maro — Saudade, Saudade

Хорватия: Mia Dimšić — Guilty Pleasure

Участники второго полуфинала

Австралия: Sheldon Riley — Not the Same

Азербайджан: Nadir Rustamli— Fade to black

Грузия: Circus Mircus — Lock Me In

Израиль: Michael Ben David— I.M

Кипр: Andromache — Ela!

Мальта: Emma Muscat — I Am What I Am

Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper

Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano

Финляндия: The Rasmus — Jezebel

Бельгия: Jérémie Makiese— Miss You

Эстония: Stefan — Hope

Ирландия: Brooke — That’s Rich

Северная Македония: Andrea — Circles

Польша: Ochman — River

Румыния: WRS — Llámame

Чехия: We Are Domi — Lights Off

Черногория: Vladana — Breathe

Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

Автофиналисты (Страна-хозяйка + страны Большой пятерки)

Великобритания: Sam Ryder — Space Man

Германия: Malik Harris — Rockstars

Испания: Chanel — SloMo

Италия: Mahmood and Blanco — Brividi

Франция: Alvan and Ahez — Fulenn

Вам будет интересно прочитать на Ivona: