Звезда «Крепостной» Мария Машкова осудила отца за поддержку Путина
Российская актриса Мария Машкова, известная украинским зрителям по ролям Рогнеды Безус в «Крепостной» и Мария Тропинкиной в «Не родись красивой», рассказала о расколе в семье из-за войны в Украине.
Читайте также: Знаменитая голливудская кинозвезда похвасталась знанием украинского языка37-летняя кинозвезда, которая с мужем и двумя дочерями уже больше 5 лет проживает в США, дала интервью CNN. В разговоре с журналистами Мария сообщила, что у нее возник конфликт с отцом, знаменитым российским актером Владимиром Машковым.
По словам актрисы, отец позвонил ей и призвал немедленно вернуться на родину вместе с детьми, попросить прощения за свою антивоенную позицию и «быть с русским народом, чтобы помогать бороться с украинскими нацистами».
Машкова добавила, что ее сердце разрывается от того, что многие граждане РФ, включая и ее отца, верят в то, что «это насилие хоть как-то оправданно».
Звезда призналась, что ответила отцу отказом и теперь не знает, сможет ли когда-нибудь прилететь в Россию.
Вам будет интересно почитать на Ivona:
- Украинские звезды, чьи дома разрушили российские оккупанты
- Фильм об украинских детях автоматически попал в шорт-лист «Оскара-2023»
- На Дмитрия Гордона завели уголовное дело в РФ