Владимир Машков обвинил дочь в предательстве родины

Российская актриса Мария Машкова, известная украинским зрителям по ролям Рогнеды Безус в «Крепостной» и Мария Тропинкиной в «Не родись красивой», рассказала о расколе в семье из-за войны в Украине.

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37-летняя кинозвезда, которая с мужем и двумя дочерями уже больше 5 лет проживает в США, дала интервью CNN. В разговоре с журналистами Мария сообщила, что у нее возник конфликт с отцом, знаменитым российским актером Владимиром Машковым.

По словам актрисы, отец позвонил ей и призвал немедленно вернуться на родину вместе с детьми, попросить прощения за свою антивоенную позицию и «быть с русским народом, чтобы помогать бороться с украинскими нацистами».

Машкова добавила, что ее сердце разрывается от того, что многие граждане РФ, включая и ее отца, верят в то, что «это насилие хоть как-то оправданно».

Звезда призналась, что ответила отцу отказом и теперь не знает, сможет ли когда-нибудь прилететь в Россию.

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