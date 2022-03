В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Организаторы мероприятия не дали выступить с видеообращением Владимиру Зеленскому, ссылаясь на его зайнятость. Однако об Украине не забыли вспомнить в прямом эфире.

Так, во время шоу на экране появился ролик, в котором говорилось о минуте молчания в знак солидарности с Украиной. Также организаторы «Оскара-2022» призвали зрителей всеми доступными способами помогать украинцам, которые нуждаются в еде и медикаментах. При этом в видео не упоминается страна-агрессор.

#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom