На церемонии почтили память погибших украинцев

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Организаторы мероприятия не дали выступить с видеообращением Владимиру Зеленскому, ссылаясь на его зайнятость. Однако об Украине не забыли вспомнить в прямом эфире.

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Так, во время шоу на экране появился ролик, в котором говорилось о минуте молчания в знак солидарности с Украиной. Также организаторы «Оскара-2022» призвали зрителей всеми доступными способами помогать украинцам, которые нуждаются в еде и медикаментах. При этом в видео не упоминается страна-агрессор.

«Мы хотели бы объявить минуту молчания, чтобы показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на собственной земле… Хотя кино является важным средством для нас, чтобы выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы – вместе как глобальное сообщество – можем сделать больше. Мы просим вас поддерживать Украину любым способом. #StandWithUkraine», — говорилось в сообщении.

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Кроме того, многие звезды Голливуда появились на красной дорожке с брошками в виде украинского прапора или с синими лентами с надписью «Поддерживаю беженцев». Среди них были Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Джейсон Момоа, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

Сэмюэл Л. Джексон Getty Images

Композитор Николас Брителл Getty Images

Композитор Дайан Уоррен Getty Images

Бенедикт Камбербэтч Getty Images

Джейсон Момоа Getty Images

Джейми Ли Кертис Getty Images

Юн Ёджон Getty Images

Режиссер монтажа Джо Уокер Getty Images

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