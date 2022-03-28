Как на «Оскаре-2022» поддержали Украину — фото, видео
В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Организаторы мероприятия не дали выступить с видеообращением Владимиру Зеленскому, ссылаясь на его зайнятость. Однако об Украине не забыли вспомнить в прямом эфире.
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«Мы хотели бы объявить минуту молчания, чтобы показать нашу поддержку народу Украины, который сейчас сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на собственной земле… Хотя кино является важным средством для нас, чтобы выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы – вместе как глобальное сообщество – можем сделать больше. Мы просим вас поддерживать Украину любым способом. #StandWithUkraine», — говорилось в сообщении.
#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom— ABC News (@ABC) March 28, 2022
Читайте также: «Стыдно, что смогла выехать из ада»: Слава Каминская рассекретила, куда сбежала от войныКроме того, многие звезды Голливуда появились на красной дорожке с брошками в виде украинского прапора или с синими лентами с надписью «Поддерживаю беженцев». Среди них были Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Джейсон Момоа, Сэмюэл Л. Джексон и другие.
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