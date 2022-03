Список победителей во всех номинациях

В ночь с 27-го на 28 марта в США состоялась 94-я церемония награждения премии «Оскар». В лос-анджельском театре «Долби» были объявлены обладатели статуэток в 23-х номинациях.

Ivona рассказывает, кто из звезд Голливуда удостоился звания лучшего актера года, и какой фильм получил главную награду премии.

Список всех победителей «Оскара-2022»

Лучший фильм

«КОДА: Ребёнок глухих родителей»

Лучший актер

Уилл Смит — «Король Ричард»

Best Actor in a Leading Role goes to Will Smith for his incredible performance in 'King Richard' Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/y0UTX48214 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Лучшая актриса

Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фей»

The Oscar for Actress in a Leading Role goes to Jessica Chastain for her stunning performance in 'The Eyes of Tammy Faye.' Congratulations! #Oscars @jes_chastain pic.twitter.com/fsqe1QDL3U — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Лучшая режиссура

Джейн Кэмпион — «Власть пса»

Лучший актер второго плана

Трой Котсар — «КОДА»

Лучшая актриса второго плана

Ариана ДеБос — «Вестсайдская история»

Лучший международный художественный фильм

«Сядь за руль моей машины» (Япония)

Лучший дизайн костюмов

«Круэлла»

Лучший звук

«Дюна»

Лучший саундтрек

Ханс Циммер — «Дюна»

And the Oscar for Original Score goes to Hans Zimmer for 'Dune.' Congratulations #Oscars pic.twitter.com/C93TPyLcBr — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Лучший адаптированный сценарий

«КОДА: Ребёнок глухих родителей»

Лучший оригинальный сценарий

«Белфаст»

And the Oscar for Best Original Screenplay goes to Kenneth Branagh for 'Belfast.' Congratulations! #Oscars pic.twitter.com/ZM6evTXOyX — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Стеклоочиститель»

Лучший художественный короткометражный фильм

«Долгое прощание»

Лучший монтаж

«Дюна»

Лучшие грим и прическа

«Глаза Тэмми Фэй»

Лучший художественный анимационный фильм

«Энканто»

Лучший музыка (оригинальная песня)

No Time To Die из фильма «Не время умирать»

And the Oscar for Best Original Song goes to Billie Eilish and Finneas O'Connell for "No Time To Die" from 'No Time to Die.' Congratulations #Oscars pic.twitter.com/dNQXeZ1M8p — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Лучший документальный короткометражный фильм

«Королева баскетбола»

Лучший документальный полнометражный фильм

«Лето души (или когда революцию нельзя было показать по телевидению)»

Лучшие визуальные эффекты

«Дюна»

Лучшая операторская работа

«Дюна»

Лучший художник –постановщик

«Дюна»

