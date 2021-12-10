Создательница фильма «Паскуалино "Семь красоток"» скончалась на 94-м году жизни

В четверг, 9 декабря, не стало знаменитого итальянского режиссера и сценариста Лины Вертмюллер. Первая женщина-номинантка на «Оскар» за лучшую режиссуру умерла в возрасте 93 лет.

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Итальянское издание La Repubblica пишет, что Лина скончалась в своем доме в Риме в окружении любящей семьи. Похороны Вертмюллер состоятся в субботу в Церкви художников.

Лина Вертмюллер родилась в 1928 году. Карьеру в кинематографе она начала в начале 50-х с должности ассистента режиссера в театре. Позже ей посчастливилось познакомится с Федерико Феллини и стать его помощницей.

Первый собственный фильм под названием «Ящерицы Лина сняла в 1963 году. А спустя 12 лет она стала первой женщиной-режиссером, которую номинировали на «Оскар». Такого успеха она добилась благодаря картине «Паскуалино "Семь красоток"». И хоть тогда Вертмюллер не удалось победить, в 2019 году ей все-таки вручили заветную статуэтку за достижения в кино и подарили именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

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