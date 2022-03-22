Картина «Дом из заноз» поборется за кинопремию в следующем году

Фильм «Дом из заноз», который был создан в копродукции Украины, Швеции и Дании, стал одним из претендентов на статуэтку «Оскар» в следующем году.

Читайте также: Знаменитая голливудская кинозвезда похвасталась знанием украинского языка

О том, что картина о детях из Востока Украины поборется за победу самой престижной кинопремии сообщил второй режиссер Азад Сафаров на своей странице в Facebook.

Сафаров рассказал, что недавно лента выиграла сразу две награды греческого кинофестиваля Thessaloniki International Film Festival, благодаря чему она автоматически прошла в шорт-лист «Оскара-2023».

«Наш фильм «Дом из заноз» (A House Made of Splinters) выиграл в категории лучший документальный фильм и получил награду FIPRESCI Award. Казалось бы просто еще один фестиваль и еще одна награда. Нет! Победитель этого фестваля сразу попадает в шорт-лист «Оскара» на следующий год! А значит, как минимум один украинский фильм уже будет бороться за «Оскар», — написал режиссер.

«Фильм на фестивалях еще больше привлекает внимание мира к нынешнему состоянию украинских детей из-за зверства россии», — добавил Азад.

Вам будет интересно почитать на Ivona: