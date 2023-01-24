"Дом из скалок" был снять совместно с Данией, Швецией и Финляндией

Документальная картина "Дом из скалок" (A House Made of Splinters) вошла в список номинантов 95-й церемонии премии "Оскар-2023".

Украинская кинолента, которая была снята в копродукции с Данией, Швецией и Финляндией, представлена в категории Лучший документальный полнометражный фильм. Картина рассказывает о детях из Донбасса, которые живут в детском доме у линии фронта.

Отметим, что "Дом из скалок" автоматически прошел в шорт-лист "Оскара" после победы на фестивале Thessaloniki International Film Festival в марте прошлого года.