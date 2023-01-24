Звезда "Черной вдовы" претендует на звание лучшей актрисы второго плана

Американская актриса Анджела Бассетт стала первой женщиной киновселенной Marvel, которую номинировали на самую престижную награду в мировом кинематографе "Оскар-2023".

64-летняя знаменитость вошла в список претенденток на звание лучшей актрисы второго плана. Бассетт получила номинацию за исполнение роли Рамонды в картине "Черная пантера: Ваканда навеки".

Конкурентками Анджелы за награду будут Хонг Чау («Кит»), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу») и Стефани Сюй («Всё везде и сразу»). Кто победит в борьбе за статуэтку, станет известно 12 марта.

Отметим, что это не первая номинация Бассетт. Еще задолго до сострудничества с Marvel, в 1994 году, Анджела была одной из претенденток в категории "Лучшая женская роль" за роль Тины Тернер в фильме "На что способна любовь".