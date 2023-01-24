Во вторник, 24 января, Американская киноакадемия назвала имена всех претендентов на статуэтки самой престижной кинопремии «Оскар-2023».

Номинантов 95-й церемонии в 23-х категориях объявили в прямом эфире в YouTube британско-пакистанский актер Риз Ахмед и американская комедиантка, актриса и сценарист Эллисон Уильямс. 

Отметим, что победителей мы узнаем во время самой церемонии, которая в этом году состоится 12 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов на «Оскар-2023»

Лучший фильм

  • «Аватар: Путь воды»
  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Треугольник печали»
  • «Женские сплетни»

Лучшая режиссура

  • Мартин Макдона («Банши Инишерина»)
  • Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)
  • Стивен Спилберг («Фабельманы»)
  • Тодд Филд («Тар»)
  • Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая мужская роль              

  • Остин Батлер («Элвис»)
  • Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
  • Брендан Фрейзер («Кит»)
  • Билл Найи («Жить»)
  • Пол Мескал («Солнце моё»)

Лучшая мужская роль второго плана              

  • Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
  • Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
  • Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
  • Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)
  • Джадд Хирш («Фабельманы»)

Лучшая женская роль

  • Кейт Бланшетт («Тар»)
  • Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
  • Ана де Армас («Блондинка»)
  • Андреа Райсборо («Ради Лесли»)
  • Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Лучшая женская роль второго плана

  • Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
  • Хонг Чау («Кит»)
  • Керри Кондон («Банши Инишерина»)
  • Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
  • Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Банши Инишерина»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Фабельманы»
  • «Тар»
  • «Треугольник печали»

Лучший сценарий-адаптация

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Достать ножи: Стеклянная луковица»
  • «Жить»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Женские сплетни»

Лучший анимационный полнометражный фильм

  • «Пиноккио Гильермо дель Торо»
  • «Марсель, ракушка в ботинках»
  • «Кот в сапогах: Последнее желание»
  • «Я краснею»
  • «Морской монстр»

Лучшая музыка

  • «На западном фронте без перемен»
  • «Вавилон»
  • «Банши Инишерина»
  • «Все везде и сразу»
  • «Фабельманы»

Лучшая песня

  • Lift Me Up, «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • This Is A Life, «Всё везде и сразу»
  • Naatu Naatu, «RRR: Рядом ревет революция»
  • Applause, «Теперь вместе»
  • Hold My Hand, «Топ Ган: Мэверик»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «На Западном фронте без перемен», Германия
  • «Аргентина, 1985», Аргентина
  • «Близко», Бельгия
  • «Эо», Польша
  • «Тихая девочка», Ирландия

Лучшая работа художника-постановщика

  • «На западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Элвис»
  • «Топ Ган: Мэверик»
  • «Вавилон»
  • «Фабельманы»

Лучшая операторская работа

  • «Тар»
  • «Элвис»
  • «Империя света»
  • «На западном фронте без перемен»
  • «Бардо»

Лучший звук

  • «На западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Элвис»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучший анимационный короткометражный фильм              

  •  «Мальчик, крот, лиса и лошадь»
  • «Летающий моряк»
  •  «Торговцы льдом»
  •  «Мой год Дикса»
  •  «Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это»

Лучший художественный короткометражный фильм          

  • «Ирландское прощание»
  • «Ивалу»
  • «Ученики»
  •  «Ночная поездка»
  •  «Красный чемодан»

Лучший монтаж           

  • «Банши Инишерина»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Тар»
  • «Топ Ган: Мэверик»

Лучшие визуальные эффекты             

  • «На Западном фронте без перемен»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Бэтмен»
  • «Черная Пантера: Ваканда навеки»
  • «Топ Ган: Маверик»

Лучший документальный полнометражный фильм              

  • «Всё, что дышит»
  • «Вулкан любви»
  • «Вся красота и кровопролитие»
  • «Дом из щепок»
  • «Навальный»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • «Эффект Марты Митчелл»
  • «Как измеряется год?»
  • «Заклинатели слонов»
  • «Выход»
  • «Незнакомец у ворот»

Лучший дизайн костюмов

  • «Вавилон»
  • «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
  • «Элвис»
  • «Всё везде и сразу»
  • «Мистер Харрис едет в Париж»

Лучший грим и прически

  • «На западном фронте без перемен»
  •  «Бэтмен»
  • «Черная пантера: Ваканда навсегда»
  • «Элвис»
  •  «Кит»
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