«Оскар-2023»: имена всех номинантов на кинопремию
Во вторник, 24 января, Американская киноакадемия назвала имена всех претендентов на статуэтки самой престижной кинопремии «Оскар-2023».
Номинантов 95-й церемонии в 23-х категориях объявили в прямом эфире в YouTube британско-пакистанский актер Риз Ахмед и американская комедиантка, актриса и сценарист Эллисон Уильямс.
Отметим, что победителей мы узнаем во время самой церемонии, которая в этом году состоится 12 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе.
Полный список номинантов на «Оскар-2023»
Лучший фильм
- «Аватар: Путь воды»
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Всё везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Треугольник печали»
- «Женские сплетни»
Лучшая режиссура
- Мартин Макдона («Банши Инишерина»)
- Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)
- Стивен Спилберг («Фабельманы»)
- Тодд Филд («Тар»)
- Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)
Лучшая мужская роль
- Остин Батлер («Элвис»)
- Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)
- Брендан Фрейзер («Кит»)
- Билл Найи («Жить»)
- Пол Мескал («Солнце моё»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)
- Барри Кеоган («Банши Инишерина»)
- Брендан Глисон («Банши Инишерина»)
- Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)
- Джадд Хирш («Фабельманы»)
Лучшая женская роль
- Кейт Бланшетт («Тар»)
- Мишель Йео («Всё везде и сразу»)
- Ана де Армас («Блондинка»)
- Андреа Райсборо («Ради Лесли»)
- Мишель Уильямс («Фабельманы»)
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)
- Хонг Чау («Кит»)
- Керри Кондон («Банши Инишерина»)
- Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)
- Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Банши Инишерина»
- «Всё везде и сразу»
- «Фабельманы»
- «Тар»
- «Треугольник печали»
Лучший сценарий-адаптация
- «На Западном фронте без перемен»
- «Достать ножи: Стеклянная луковица»
- «Жить»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Женские сплетни»
Лучший анимационный полнометражный фильм
- «Пиноккио Гильермо дель Торо»
- «Марсель, ракушка в ботинках»
- «Кот в сапогах: Последнее желание»
- «Я краснею»
- «Морской монстр»
Лучшая музыка
- «На западном фронте без перемен»
- «Вавилон»
- «Банши Инишерина»
- «Все везде и сразу»
- «Фабельманы»
Лучшая песня
- Lift Me Up, «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- This Is A Life, «Всё везде и сразу»
- Naatu Naatu, «RRR: Рядом ревет революция»
- Applause, «Теперь вместе»
- Hold My Hand, «Топ Ган: Мэверик»
Лучший фильм на иностранном языке
- «На Западном фронте без перемен», Германия
- «Аргентина, 1985», Аргентина
- «Близко», Бельгия
- «Эо», Польша
- «Тихая девочка», Ирландия
Лучшая работа художника-постановщика
- «На западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Элвис»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Вавилон»
- «Фабельманы»
Лучшая операторская работа
- «Тар»
- «Элвис»
- «Империя света»
- «На западном фронте без перемен»
- «Бардо»
Лучший звук
- «На западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Элвис»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучший анимационный короткометражный фильм
- «Мальчик, крот, лиса и лошадь»
- «Летающий моряк»
- «Торговцы льдом»
- «Мой год Дикса»
- «Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это»
Лучший художественный короткометражный фильм
- «Ирландское прощание»
- «Ивалу»
- «Ученики»
- «Ночная поездка»
- «Красный чемодан»
Лучший монтаж
- «Банши Инишерина»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
- «Тар»
- «Топ Ган: Мэверик»
Лучшие визуальные эффекты
- «На Западном фронте без перемен»
- «Аватар: Путь воды»
- «Бэтмен»
- «Черная Пантера: Ваканда навеки»
- «Топ Ган: Маверик»
Лучший документальный полнометражный фильм
- «Всё, что дышит»
- «Вулкан любви»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Дом из щепок»
- «Навальный»
Лучший документальный короткометражный фильм
- «Эффект Марты Митчелл»
- «Как измеряется год?»
- «Заклинатели слонов»
- «Выход»
- «Незнакомец у ворот»
Лучший дизайн костюмов
- «Вавилон»
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
- «Элвис»
- «Всё везде и сразу»
- «Мистер Харрис едет в Париж»
Лучший грим и прически
- «На западном фронте без перемен»
- «Бэтмен»
- «Черная пантера: Ваканда навсегда»
- «Элвис»
- «Кит»