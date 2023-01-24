Узнайте, какие фильмы и актеры попали в список номинантов на «Оскар-2023»

Во вторник, 24 января, Американская киноакадемия назвала имена всех претендентов на статуэтки самой престижной кинопремии «Оскар-2023».

Номинантов 95-й церемонии в 23-х категориях объявили в прямом эфире в YouTube британско-пакистанский актер Риз Ахмед и американская комедиантка, актриса и сценарист Эллисон Уильямс.

Отметим, что победителей мы узнаем во время самой церемонии, которая в этом году состоится 12 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Полный список номинантов на «Оскар-2023»

Лучший фильм

«Аватар: Путь воды»

«Банши Инишерина»

«Элвис»

«На Западном фронте без перемен»

«Всё везде и сразу»

«Фабельманы»

«Тар»

«Топ Ган: Мэверик»

«Треугольник печали»

«Женские сплетни»

Лучшая режиссура

Мартин Макдона («Банши Инишерина»)

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»)

Стивен Спилберг («Фабельманы»)

Тодд Филд («Тар»)

Рубен Эстлунд («Треугольник печали»)

Лучшая мужская роль

Остин Батлер («Элвис»)

Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

Брендан Фрейзер («Кит»)

Билл Найи («Жить»)

Пол Мескал («Солнце моё»)

Лучшая мужская роль второго плана

Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу»)

Барри Кеоган («Банши Инишерина»)

Брендан Глисон («Банши Инишерина»)

Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»)

Джадд Хирш («Фабельманы»)

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт («Тар»)

Мишель Йео («Всё везде и сразу»)

Ана де Армас («Блондинка»)

Андреа Райсборо («Ради Лесли»)

Мишель Уильямс («Фабельманы»)

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт («Чёрная пантера: Ваканда навсегда»)

Хонг Чау («Кит»)

Керри Кондон («Банши Инишерина»)

Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»)

Стефани Сюй («Всё везде и сразу»)

Лучший оригинальный сценарий

«Банши Инишерина»

«Всё везде и сразу»

«Фабельманы»

«Тар»

«Треугольник печали»

Лучший сценарий-адаптация

«На Западном фронте без перемен»

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

«Жить»

«Топ Ган: Мэверик»

«Женские сплетни»

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Пиноккио Гильермо дель Торо»

«Марсель, ракушка в ботинках»

«Кот в сапогах: Последнее желание»

«Я краснею»

«Морской монстр»

Лучшая музыка

«На западном фронте без перемен»

«Вавилон»

«Банши Инишерина»

«Все везде и сразу»

«Фабельманы»

Лучшая песня

Lift Me Up, «Черная Пантера: Ваканда навеки»

This Is A Life, «Всё везде и сразу»

Naatu Naatu, «RRR: Рядом ревет революция»

Applause, «Теперь вместе»

Hold My Hand, «Топ Ган: Мэверик»

Лучший фильм на иностранном языке

«На Западном фронте без перемен», Германия

«Аргентина, 1985», Аргентина

«Близко», Бельгия

«Эо», Польша

«Тихая девочка», Ирландия

Лучшая работа художника-постановщика

«На западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Элвис»

«Топ Ган: Мэверик»

«Вавилон»

«Фабельманы»

Лучшая операторская работа

«Тар»

«Элвис»

«Империя света»

«На западном фронте без перемен»

«Бардо»

Лучший звук

«На западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Бэтмен»

«Элвис»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Мальчик, крот, лиса и лошадь»

«Летающий моряк»

«Торговцы льдом»

«Мой год Дикса»

«Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это»

Лучший художественный короткометражный фильм

«Ирландское прощание»

«Ивалу»

«Ученики»

«Ночная поездка»

«Красный чемодан»

Лучший монтаж

«Банши Инишерина»

«Элвис»

«Всё везде и сразу»

«Тар»

«Топ Ган: Мэверик»

Лучшие визуальные эффекты

«На Западном фронте без перемен»

«Аватар: Путь воды»

«Бэтмен»

«Черная Пантера: Ваканда навеки»

«Топ Ган: Маверик»

Лучший документальный полнометражный фильм

«Всё, что дышит»

«Вулкан любви»

«Вся красота и кровопролитие»

«Дом из щепок»

«Навальный»

Лучший документальный короткометражный фильм

«Эффект Марты Митчелл»

«Как измеряется год?»

«Заклинатели слонов»

«Выход»

«Незнакомец у ворот»

Лучший дизайн костюмов

«Вавилон»

«Чёрная пантера: Ваканда навеки»

«Элвис»

«Всё везде и сразу»

«Мистер Харрис едет в Париж»

Лучший грим и прически