Церемония награждения состоится 27 марта в Лос-Анджелесе

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Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл и ее супруг, британский принц Гарри могут принять участие в 94-й церемонии награждения премии «Оскар». По данным издания The Sun , еще в конце 2021 года организаторы мероприятия предложили герцогам Сассекским вручить статуэтку победителю одной из главных номинаций.

Сначала знаменитым супругам, которые являются борцами за женские права, предлагали наградить «Лучшую актрису». Однако после того, как в число претендентов на победу попала сыгравшая принцессу Диану Кристен Стюарт, создатели церемонии передумали, чтобы избежать очередного скандала в королевской семье. Теперь Меган и Гарри предлагают вручить статуэтку «Оскара-2022» в категории «Лучший фильм».

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Пока неизвестно, приняла ли пара приглашение, но скандала в любом случае не избежать. На днях принц Гарри подтвердил, что не будет присутствовать на панихиде по герцогу Эдинбургскому в Вестминстерском аббатстве 29 марта. Фанаты королевской семьи возмущены тем, что внук Елизаветы II боится лететь в Великобританию, потому что «не чувствует себя в безопасности» без защиты офицеров Скотланд-Ярда. Но при этом он не против выступить перед огромной аудиторией «Оскара».

Напомним, что церемония вручения состоятся 27 марта в театре «Долби», Лос-Анджелес.

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