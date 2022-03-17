Жилье и офис Юрия Фалесы попали под обстрел

Оккупанты разрушили дом известного украинского продюсера Юрия Фалесы. Жилье знаменитости загорелось после того, как у него попали осколки от снаряда. Об этом сообщил сам Юрий на своей странице в Facebook.

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Вечером, 16 марта, вместе с домом в Подольском районе мужчина потерял еще и офис. По словам Фалесы, здания сильно разрушены и их невозможно восстановить. Юрий добавил, что никто из его семьи не пострадал.

«Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново», — сообщил продюсер.

Напомним, что ранее Фалеса сотрудничал с Ани Лорак и Микой Ньютон. Также его подопечными были Маша Гойя, Яна Романова, Михаил Брунский и Маша Собко.

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