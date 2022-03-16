Украинская певица попала в список запрещенных артистов

Дорофеева отреагировала на запрет ее творчества в РФ instagram.com/nadyadorofeeva

Популярную украинскую исполнительницу Надю Дорофееву внесли в список артистов, которым запрещается выступать на территории Российской Федерации.

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Дорофеева обнародовала в Инстаграм перечень звезд сцены, которые стали «нежелательными» в России из-за антивоенной позиции и рассказала, как отреагировала на такую новость. По словам Нади, она гордится тем, что входит в число запрещенных персон в РФ.

«Горжусь быть в этом лайнапе!», — написала она.

Кроме Дорофеевой, из украинских певцов в список попали: Alekseev, Макс Барских, Вера Брежнева, Женя Мильковский из группы «Нервы», «Один в каноэ», «Океан Эльзы», Иван Дорн, Настя Каменских, Светлана Лобода, Дима Монатик и Потап.

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Также в перечне запрещенных в РФ оказались и такие российские артисты, которые выступают против войны: Noize MC, Борис Гребенщиков, Сергей Карамушкин и Артём Хорев из группы Anacondaz, участники «Касты» Владислав Лешкевич, Михаил Епифанцев и Андрей Пасечный, Антон Черняк и Дмитрий Файн из группы «Кровосток», солист «Порнофильмов» Владимир Котляров, участника дуэта «2Маши» Мария Зайцева, Валерий Меладзе и рэпер Oxxxymiron.

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