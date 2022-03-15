Как война повлияла на состояние самых богатых украинцев: новый рейтинг Forbes
Украинский Forbes выяснил, как война с РФ снизила денежные доходы самых богатых украинцев. Первую строчку в рейтинге, как и до вторжения российских войск, продолжает занимать Ринат Ахметов. На счету 55-летнего предпринимателя родом из Донецка 4,2 миллиарда долларов, что на 9,5 миллиардов меньше по сравнению с февралем 2022 года. В мировом рейтинге Forbes бизнесмен сейчас на 679 месте.
Читайте также: Подарок от рашистов: в дом именинника Игоря Кондратюка попал снарядСостояние соучредителей Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин, которые в мировом списке богачей указаны как граждане Канады, осталось без изменений — 4 миллиарда долларов у каждого и у обеих 714 место в рейтинге.
Виктор Пинчук за 20 дней войны потерял 700 миллионов долларов. Теперь с состоянием в 1,9 миллиарда долларов он занимает третью строчку среди украинцев и 1517-ю в мировом рейтинге.
Константин Жеваго по сравнению с февралем стал беднее на 800 миллионов. Теперь у него 1,3 миллиарда и 2078 место в мировом рейтинге Forbes.
Вадим Новинский потерял 2,2 миллиарда долларов. Состояние в 1,2 миллиарда позволяет ему занимать 2152-ю строчку в мировом списке.
Состояние Геннадия Боголюбова снизилось на 900 миллионов долларов. Теперь у него на счетах 1,9 миллиарда долларов и 2317 место в мировом рейтинге.
Игорь Коломойский после начала войны с РФ стал беднее на 800 миллионов. Сейчас у него 1 миллиард долларов и 2407 место в списке миллиардеров.
Читайте также: «Это война против всего мира»: Могилевская обратилась к Байдену и лидерам стран ЕСПетр Порошенко потерял больше половины состояния и теперь не входит в рейтинг миллиардеров Forbes. В феврале у бывшего президента Украины было 1,6 миллиарда долларов, теперь в его активе 700 миллионов.
Сергей Тигипко тоже потерял довольно большую часть своего состояния. Сейчас на счету политика 600 миллионов долларов, а до войны было 1,5 миллиардов.
Александр и Галина Гереги, как и Порошенко с Тигипко, лишились статуса миллиардеров с начала войны. Ранее у них было 1,8 миллиардов, теперь только 500 миллионов.
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