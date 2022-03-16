Анджелина Джоли показала фото украинских детей, пострадавших от войны
Голливудская кинозвезда поддерживает украинских беженцев
Популярная голливудская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли продолжает показывать миру снимки украинцев, которые пострадали от вторжения войск РФ.
Читайте также: Кто из украинских звезд сбежал из Киева во время войны с РФНедавно кинозвезда и многодетная мама обнародовала в Инстаграм кадр, на котором родители прячут своих детей под руинами моста в Ирпене от ударов авиации и артиллерии. Также к публикации она добавила фотографии 13-летнего мальчика в киевской больнице и больного раком ребенка в онкологическом центре, который сейчас используется как бомбоубежище.
«Наряду с миллионами людей, бежавших за пределы Украины, около 2 миллионов человек перемещены внутри своей страны, многие из них оказались в ловушке боевых действий, лишены доступа к помощи и находятся в прямой физической опасности. Без прекращения войны дети заплатят самую высокую цену — травмами, потерянным детством и разбитыми жизнями», — написала Джоли.
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