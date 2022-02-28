Все выигранные деньги на следующих турнирах украинская теннисистка передаст ВСУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на официальных страницах в соцсетях обнародовала письмо к Украине. В послании на украинском, русском и английском языках 27-летняя теннисистка рассказала подписчикам из разных стран, за что любит свою родину.

Читайте также: Роды в укрытии: как подготовиться и что нужно знать

Звезда спорта отметила, что очень гордится украинским народом. Она назвала своих сограждан храбрыми и сильными героями. Кроме того, Свитолина завила, что все заработанные деньги на следующих соревнованиях отдаст украинской армии и на гуманитарную помощь населению.

«Я обязуюсь перечислить призовые деньги, заработанные мной на моих следующих турнирах, чтобы поддержать нашу армию и гуманитарные силы, чтобы помочь им защитить Тебя, нашу страну», — написала Элина.

Элина Свитолина отдаст все призовые украинской армии instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина отдподдержала украинскую армию instagram.com/elisvitolina

Письмо Элины Свитолиной instagram.com/elisvitolina

Читайте также: Кто из звезд шоу-бизнеса записался в терроборону

Напомним, что Свитолина родилась в Одессе, но в 13-летнем возрасте вместе с родителями переехала в Харьков. Сейчас спортсменка живет в Монако и Лондоне, но в свободное время навещает родственников в Украине и занимается благотворительным фондом. По словам теннисистки, ей неоднократно предлагали выступать за другие страны, но она ни за что бы не отказалась от гражданства своей родины.

Вам будет интересно почитать на Ivona: