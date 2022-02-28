Что делать, если начались схватки, а доехать до больницы нет возможности

Сегодня многим украинкам приходится рожать дома, в укрытиях и бомбоубежищах. Врач-блогер Екатерина рассказала, как рожать в экстремальных условиях и что нужно делать роженице и ее помощнику.

Роды в экстремальных условиях: правила

Если начались схватки нужно подготовиться. Вытащите все полотенца, одеяла, застелите место, где пройдут роды. Также подготовьте 2-3 сухих теплых полотенца для малыша, когда он появится на свет.

Подготовьте несколько емкостей с теплой водой и чистые тряпки (можно порезать простыни и наволочки) и прокипятите ножницы.

Лучше ходить, если можете, ложиться на спину не стоит. Когда почувствуете сильное давление в области копчика, боль в крестцовом участке, и ощущение будто хотите в туалет – это начались роды, ребенок опустился низко в таз.

Рожать лучше в позе раком – это наименее травматическая позиция с наименьшим шансом появления глубоких разрывов. Небольшие трещины, которые не сильно кровоточат можно не зашивать. Если не можете выдержать роды в позиции раком, занимайте ту позицию, которая удобна, главное, не лежите лицом вверх, примите полусидячее положение.

Дышите правильно. Как? Можете посмотреть в ролики в YouTube или вспомнить дыхательные упражнения с подготовительных курсов.

Помощнику роженицы стоит посмотреть видео о биомеханизме родов, если есть возможность.

Чтобы промежность была более эластичной и меньше порвалась, прикладывайте чистые влажные тряпки туда.

Когда ребенок родится – кладем его маме на живот, и укрываем теплыми полотенцами. Если ребенок не заплакал, немного бьем по попе. Если пуповина достаточно длинная, подвигаем ребенка поближе к соску. Перерезаем пуповину чистыми прокипяченными ножницами, после того, как она перестала пульсировать или после рождения плаценты.

Следующие схваткообразные боли – это отходит плацента. Помощник должен нажать на низ живота над лобком, если пуповина при движении вылезает больше, а потом снова втягивается, стоит подождать. Обычно плацента отходит через 20-30 минут после ребенка. Если сильное кровотечение, а плацента не выходит в течение 45 минут – ищите акушерку!

Во время родовой деятельности помощник роженицы должен мыть руки с мылом в идеале быть в перчатках. Роженица должна пить воду.

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