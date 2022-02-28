Украинские артисты защищают нашу страну вместе с военными

Кто из звезд шоу-бизнеса записался в терроборону Фото: instagram.com/alexey_tritenko

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Уже пятый день в Украине идет война. 24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию нашей страны. Но войска оккупантов даже представить не могли, с каким сопротивлением граждан Украины они столкнутся. Украинские артисты и спортсмены не стоят в стороне и непосредственно участвуют в боевых действиях в составе территориальной обороны и даже национальной гвардии. Кто из украинских актеров, музыкантов защищает наши города от российской оккупации, читайте далее в материале.

Бывший солист группы «Тартак» Александр Положинский подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Участники группы «Антитіла» Тарас Тополя, Дмитрий Жолудь и Сергей Вусык записались в территориальную оборону Киева.

Участники группы «Бумбокс» тоже вступили в ряды теробороны и уже получили оружие.

Известный актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев защищает украинскую землю от российских войск.

Звезда сериала «Коли ми вдома» Алексей Тритенко последовал примеру звездных коллег и тоже вступил в территориальную оборону.

Танцор Дмитрий Дикусар присоединился к Вооруженным силам Украины.

Звезда ситкома «Одного разу під Полтавою» Юрий Ткач тоже защищает родную землю.

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