Кто из звезд шоу-бизнеса записался в терроборону
Читайте также: Роды в укрытии: как подготовиться и что нужно знатьУже пятый день в Украине идет война. 24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение на территорию нашей страны. Но войска оккупантов даже представить не могли, с каким сопротивлением граждан Украины они столкнутся. Украинские артисты и спортсмены не стоят в стороне и непосредственно участвуют в боевых действиях в составе территориальной обороны и даже национальной гвардии. Кто из украинских актеров, музыкантов защищает наши города от российской оккупации, читайте далее в материале.
Бывший солист группы «Тартак» Александр Положинский подписал контракт с Вооруженными силами Украины.
Участники группы «Антитіла» Тарас Тополя, Дмитрий Жолудь и Сергей Вусык записались в территориальную оборону Киева.
Участники группы «Бумбокс» тоже вступили в ряды теробороны и уже получили оружие.
Известный актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев защищает украинскую землю от российских войск.
Звезда сериала «Коли ми вдома» Алексей Тритенко последовал примеру звездных коллег и тоже вступил в территориальную оборону.
Танцор Дмитрий Дикусар присоединился к Вооруженным силам Украины.
Звезда ситкома «Одного разу під Полтавою» Юрий Ткач тоже защищает родную землю.
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