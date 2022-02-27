Инструкция МОЗ, что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии
В случае химической атаки или аварии на химпредприятии от всех находящихся в зоне поражения требуется:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем
- включите телевизор или радио для дальнейших инструкций
- предупредите близких об опасности и возможной эвакуации
- выключите бытовые приборы и газ
В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, а лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислотой (при поражении аммиаком).
Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь к каким-либо предметам, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего в зоне поражения.
В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.
Поскорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра. Берегите себя!