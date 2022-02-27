В случае химической атаки или аварии на химпредприятии от всех находящихся в зоне поражения требуется:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем
  • включите телевизор или радио для дальнейших инструкций
  • предупредите близких об опасности и возможной эвакуации
  • выключите бытовые приборы и газ

В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, а лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислотой (при поражении аммиаком).

Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь к каким-либо предметам, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего в зоне поражения.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.

Поскорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра. Берегите себя!

 

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