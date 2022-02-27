После вчерашних пожаров под Киевом и Харьковом, в МОЗ подготовили памятку всем нам. Так победим!

В случае химической атаки или аварии на химпредприятии от всех находящихся в зоне поражения требуется:

плотно закрыть окна и двери, вентиляционные отверстия, дымоходы

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем

включите телевизор или радио для дальнейших инструкций

предупредите близких об опасности и возможной эвакуации

выключите бытовые приборы и газ

В случае эвакуации возьмите с собой аптечку. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, а лучше 2-5% растворами питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислотой (при поражении аммиаком).

Оставьте помещение, используя лестницу. На улице не бегите, не прикасайтесь к каким-либо предметам, не наступайте в лужи. Не ешьте и не пейте ничего в зоне поражения.

В случае аварий с выбросом хлора – старайтесь передвигаться по возвышенностям, в случае выброса аммиака – низинами.

Поскорее покиньте зону поражения, двигаясь поперек потока воздуха или ветра. Берегите себя!