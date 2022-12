Читайте также: Как выглядели украинские звезды на новогодних утренниках: архивные фото

В декабре стало известно, что голливудские кинозвезды Брюс Уиллис и Деми Мур впервые станут дедушкой и бабушкой. Их старшая дочь, 34-летняя актриса Румер Уиллис объявила о беременности от бойфренда, музыканта Дерека Ричарда Томаса.

В декабре СМИ сообщили о том, что экс-солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани, и ее муж, кантри-исполнитель Блейк Шелтон ждут первого совместного ребенка. 53-летняя исполнительница не могла самостоятельно забеременеть, поэтому решила сделать ЭКО.

Gwen Stefani and Blake Shelton on the red carpet at the 2022 Matrix Awards | 10/26/2022



📸: nywici IG pic.twitter.com/78gb7Tr2BL