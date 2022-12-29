Кто из украинских и мировых знаменитостей объявил о беременности в 2022 году

Звездные пары, которые в 2023 году станут родителями Getty Images

Румер Уиллис и Дерек Ричард Томас

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В декабре стало известно, что голливудские кинозвезды Брюс Уиллис и Деми Мур впервые станут дедушкой и бабушкой. Их старшая дочь, 34-летняя актриса Румер Уиллис объявила о беременности от бойфренда, музыканта Дерека Ричарда Томаса.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

В декабре СМИ сообщили о том, что экс-солистка группы No Doubt, певица Гвен Стефани, и ее муж, кантри-исполнитель Блейк Шелтон ждут первого совместного ребенка. 53-летняя исполнительница не могла самостоятельно забеременеть, поэтому решила сделать ЭКО.

Gwen Stefani and Blake Shelton on the red carpet at the 2022 Matrix Awards | 10/26/2022



📸: nywici IG pic.twitter.com/78gb7Tr2BL — B ♡ G | fan account (@iloveBlakexGwen) October 26, 2022

Луи Дюкре и Мари Шевалье

В ноябре внук Грейс Келли и племянник князя Монако Луи Дюкре сообщил, что его супруга Мари беременна первенцем.

Джемма Артентон и Рори Кинан

Британская актриса Джемма Артертон, которая сыграла агента МИ-6 Строберри Филдс в двадцать втором фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия», тоже готовится к пополнению в семье. О том, что 36-летняя кинозвезда и ее муж Рори Кинан ждут первенца, стало известно в ноябре.

Джемма Артертон Getty Images

Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова и ее муж, концертный директор Алексей Бондарь в 2023 году станут многодетными родителями. 32-летняя певица в октябре сообщила, что беременна третьим ребенком.

Кейли Куоко и Том Пелфри

Исполнительница ролей Билли Дженкинс в «Зачарованных», Пенни в «Теории Большого взрыва» и Кэсси Боуден в «Бортпроводнице», 37-летняя американская актриса Кейли Куоко впервые станет мамой. Знаменитость беременна девочкой. Отцом будущей малышки является бойфренд Куоко — 40-летний актер Том Пелфри.

Хилари Суэнк и Филипп Шнайдер

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В начале октября обладательница двух «Оскаров» за главные роли в фильмах «Парни не плачут» и «Малышка на миллион», американская актриса Хилари Суэнк призналась, что в 2023 году впервые станет мамой. 48-летняя голливудская звезда и ее муж, предприниматель Филипп Шнайдер, станут родителями двойни.

Дарья Рыбак

Актриса сериалов «Папик», «Сваты», «100 тысяч минут» Дарья Рыбак в октябре сообщила, что беременна первенцем. Отца будущего ребенка знаменитость держит в тайне.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

В сентябре американская писательница, ведущая и бывшая модель Крисси Тейген объявила о беременности. Спустя два года после тяжелого выкидыша она и ее супруг, исполнитель Джон Ледженд готовятся к рождению третьего ребенка.

Адам Левин и Бехати Принслу

43-летний вокалист группы Maroon 5 Адам Левин и его 34-летняя супруга, намибийская модель Бехати Принслу в третий раз станут родителями. О будущем пополнение в звездной семье стало известно после публикации новых снимков папарацци в сентябре.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, похоже, решили не останавливаться на троих детях и уже ждут рождения четвертого ребенка. О грядущем пополнении в семье голливудских актеров начали писать в сентябре после того, как Лайвли засветила округлившийся животик на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women's Summit в Нью-Йорке.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Getty Images

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

В сентябре основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла рассказали, что готовятся к рождению третьей дочери.

Келли Осборн и Сид Уилсон

Совсем скоро 38-летняя певица Келли Осборн впервые станет мамой. О беременности она объявила 12 мая, выложив в Инстаграме снимок УЗИ. Отцом будущего ребенка является музыкант группы Slipknot Сид Уилсон.

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