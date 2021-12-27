Во вторник, 28 декабря 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Трифона Печенгского, Кольского. В народе праздник прозвали Трифонов день и День исцеляющих молитв. 

Что нельзя делать на Трифонов день 28 декабря 2021

  • Громко смеяться незамужней девушке, иначе ей достанется муж, с которым она будет только плакать
  • Ходить в гости — в будущем редко будете бывать дома и не сможете часто видеться с самыми близкими людьми
  • Ругаться (даже шуточная ссора может привести в этот день к серьезному конфликту)
  • жаловаться на холод, иначе здоровье будет слабым
  • ходить в лес (можно повстречать нечисть)

Традиции на Трифонов день 28 декабря 2021

Святого Трифона издавна считали покровителем моряков. Однако преподобному молились не только представители этой профессии. Наши предки 28 декабря ходили в церковь, чтобы попросить у Трифона помощи в решении денежных и жилищных проблем, а также исцеления.

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28 декабря было принято кормить нищих и дарить им свои старые зимние вещи.

Также в этот день существовала еще одна традиция: люди верили, что если на Трифона покормить птиц, то весь год будешь счастливым.

Погодные приметы на 28 декабря 2021

Какая погода на Трифонов день, такой она будет и в марте следующего года.

Северный ветер — к сильному морозу.

Иней на деревьях предвещал хороший урожай овса.

Сухой снег 20 декабря — лето будет без осадков.

Другие праздники 28 декабря 2021

  • Международный день кино
  • День продолжения банкета
  • День поиска северного оленя
  • Собор Крымских святых
  • Собор Кольских святых
  • День памяти жертв депортации калмыцкого народа
  • Католический день святых Невинных Младенцев Вифлеемских

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Именины 28 декабря 2021

По православному календарю День ангела в эту дату отмечают: Александр, Анфия, Вакх, Василий, Викторин, Елевферий, Иларион, Иона, Иуста, Корив, Нектарий, Павел, Пард, Стефан, Сусанна, Трифон.

По католическому — Екатерина.

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