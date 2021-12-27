Церковный праздник также называют Днем исцеляющих молитв

Запреты дня 28 декабря 2021: Что нельзя делать на Трифонов день freepik.com

Во вторник, 28 декабря 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Трифона Печенгского, Кольского. В народе праздник прозвали Трифонов день и День исцеляющих молитв.

Что нельзя делать на Трифонов день 28 декабря 2021

Громко смеяться незамужней девушке, иначе ей достанется муж, с которым она будет только плакать

Ходить в гости — в будущем редко будете бывать дома и не сможете часто видеться с самыми близкими людьми

Ругаться (даже шуточная ссора может привести в этот день к серьезному конфликту)

жаловаться на холод, иначе здоровье будет слабым

ходить в лес (можно повстречать нечисть)

Традиции на Трифонов день 28 декабря 2021

Святого Трифона издавна считали покровителем моряков. Однако преподобному молились не только представители этой профессии. Наши предки 28 декабря ходили в церковь, чтобы попросить у Трифона помощи в решении денежных и жилищных проблем, а также исцеления.

Читайте также: Как постарели актеры популярных новогодних фильмов

28 декабря было принято кормить нищих и дарить им свои старые зимние вещи.

Также в этот день существовала еще одна традиция: люди верили, что если на Трифона покормить птиц, то весь год будешь счастливым.

Погодные приметы на 28 декабря 2021

Какая погода на Трифонов день, такой она будет и в марте следующего года.

Северный ветер — к сильному морозу.

Иней на деревьях предвещал хороший урожай овса.

Сухой снег 20 декабря — лето будет без осадков.

Другие праздники 28 декабря 2021

Международный день кино

День продолжения банкета

День поиска северного оленя

Собор Крымских святых

Собор Кольских святых

День памяти жертв депортации калмыцкого народа

Католический день святых Невинных Младенцев Вифлеемских

Читайте также: ТОП-10 звезд, которые в 2021 году кардинально сменили имидж

По православному календарю День ангела в эту дату отмечают: Александр, Анфия, Вакх, Василий, Викторин, Елевферий, Иларион, Иона, Иуста, Корив, Нектарий, Павел, Пард, Стефан, Сусанна, Трифон.

По католическому — Екатерина.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: