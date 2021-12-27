Запреты дня 28 декабря 2021: что нельзя делать на Трифонов день
Во вторник, 28 декабря 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Трифона Печенгского, Кольского. В народе праздник прозвали Трифонов день и День исцеляющих молитв.
Что нельзя делать на Трифонов день 28 декабря 2021
- Громко смеяться незамужней девушке, иначе ей достанется муж, с которым она будет только плакать
- Ходить в гости — в будущем редко будете бывать дома и не сможете часто видеться с самыми близкими людьми
- Ругаться (даже шуточная ссора может привести в этот день к серьезному конфликту)
- жаловаться на холод, иначе здоровье будет слабым
- ходить в лес (можно повстречать нечисть)
Традиции на Трифонов день 28 декабря 2021
Святого Трифона издавна считали покровителем моряков. Однако преподобному молились не только представители этой профессии. Наши предки 28 декабря ходили в церковь, чтобы попросить у Трифона помощи в решении денежных и жилищных проблем, а также исцеления.
Читайте также: Как постарели актеры популярных новогодних фильмов28 декабря было принято кормить нищих и дарить им свои старые зимние вещи.
Также в этот день существовала еще одна традиция: люди верили, что если на Трифона покормить птиц, то весь год будешь счастливым.
Погодные приметы на 28 декабря 2021
Какая погода на Трифонов день, такой она будет и в марте следующего года.
Северный ветер — к сильному морозу.
Иней на деревьях предвещал хороший урожай овса.
Сухой снег 20 декабря — лето будет без осадков.
Другие праздники 28 декабря 2021
- Международный день кино
- День продолжения банкета
- День поиска северного оленя
- Собор Крымских святых
- Собор Кольских святых
- День памяти жертв депортации калмыцкого народа
- Католический день святых Невинных Младенцев Вифлеемских
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По православному календарю День ангела в эту дату отмечают: Александр, Анфия, Вакх, Василий, Викторин, Елевферий, Иларион, Иона, Иуста, Корив, Нектарий, Павел, Пард, Стефан, Сусанна, Трифон.
По католическому — Екатерина.
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