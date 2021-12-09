Всемирно известные модели, которые не скрывают «особенности» своего тела

Даже у моделей есть изъяны: ТОП-5 звезд подиумов с дефектами во внешности ©instagram.com/moffygathornehardy / Getty Images

Попасть в модельный бизнес — задача не из легких. Особенно, если твоя внешность сильно отличается от общепринятых стандартов красоты. Но, к счастью, с каждым годов у кутюрье все чаще возникает желание отказаться от правил и позвать на показ «неидеальных» девушек. Рассказываем, кому удалось покорить индустрию моды, несмотря на дефекты во внешности.

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Чешская супермодель еще в детском возрасте лишилась пупка после одной из операций. В Сети предполагают, что у знаменитости была пупочная грыжа, но сама Каролина отказывается говорит о причинах своего дефекта.

Сначала изъян красотки на фотографиях скрывали с помощью фотошопа. Позже она сделала татуировку, которая имитирует пупок.

Каролина Куркова Getty Images

Одна из самых богатых бизнесвумен в мире Кайли Дженнер построила довольно успешную карьеру фотомодели. Но мало кто замечал, что на ее теле есть огромный шрам. Заметный рубец на левой ноге у звезды остался после неудачной игры в прятки с сестрой Кендалл. Кайли перелазила через ворота и упала на металлический кол, который насквозь проткнул ее ногу.

Кайли Дженнер шрам instagram.com/kyliejenner

Винни Харлоу

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Канадская супермодель, настоящее имя которой Шантель Браун-Янг, страдает от нарушения пигментации кожи. Но заболевание под названием витилиго не помешало ей стать участницей популярного шоу «Топ-модель по-американски». Сейчас Винни участвует в рекламных компаниях именитых брендов и позирует для журналов Cosmopolitan, Vogue, Glamour и других.

Винни Харлоу instagram.com/winnieharlow

Моффи Гаторн-Харди

В это сложно поверить, но в модельный бизнес девушка из Англии попала благодаря проблемам со здоровьем. На съемки Моффи начали звать еще в 14-летнем возрасте, однако она решилась на карьеру только после совершеннолетия. Теперь Гаторн-Харди гордо носит звание первой в мире модели с косоглазием.

Моффи Гаторн Харди ©instagram.com/moffygathornehardy

Мелани Гайдос

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Внешность американской модели и вовсе воспринимают «пугающей». Мелани родилась с редким генетическим заболеванием. Эктодермальная дисплазия изуродовала тело девушки — у нее всего несколько зубов и отсутствуют волосы.

Несмотря на дефекты во внешности, Гайдос не оказалась от своей мечты стать топ-моделью. Она переехала в Нью-Йорк и начала сотрудничать с известными фотографами.

Мелани Гайдос Getty Images

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