Как постарели актеры из наших любимых сериалов
Зима — идеальное время для того, чтобы вечером под теплым пледом и с чашечкой горячего напитка пересмотреть любимые сериалы из детства и юности.
Читайте также: Ангела Меркель больше не лидер: Forbes обновил рейтинг самых влиятельных женщинА пока вы составляете список для просмотра, мы предлагаем вам узнать, как сейчас выглядят ваши кумиры из сериалов восьмидесятых, девяностых и начала двухтысячных годов.
Наталия Орейро — Милагрос в «Диком ангеле»
Луселия Сантус — Изаура дус Сантус в «Рабине Изауре»
Алисса Милано — Фиби Холливелл в «Зачарованных»
Скотт Бакула — доктор Сэмюэл Беккет / Джон Беккет в сериале «Квантовый скачок»
Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани в «Друзьях»
Тобиас Моретти — Рихард Мозер в « Комиссаре Рексе»
Элен Ролле — исполнительница главной роли в «Элен и ребята»
Сибилл Шеперд — Мэдди Хэйз в сериале Детективное агентство «Лунный свет»
Джиллиан Андерсон — Дана Скалли в «Секретных материалах»
Сара Мишель Геллер («Баффи — истребительница вампиров»)
Люси Лоулесс («Зена — принцесса-воин»)
Джейсон Пристли — Брендон Уолш в «Беверли-Хиллз, 90210»
Читайте также: Кортни Кокс показала себя в молодости на архивном кадре с сестрамиАктеры сериала «Доктор Куин, женщина-врач» Джейн Сеймур (Микаэла Куин) и Джо Ландо (Байрон Салли)
Мелисса Джоан Харт («Сабрина — маленькая ведьма»)
Автор: Наталия Коваленко
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