Как сейчас выглядят исполнители главных ролей в популярных сериалах восьмидесятых, девяностых и начала двухтысячных

Зима — идеальное время для того, чтобы вечером под теплым пледом и с чашечкой горячего напитка пересмотреть любимые сериалы из детства и юности.

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А пока вы составляете список для просмотра, мы предлагаем вам узнать, как сейчас выглядят ваши кумиры из сериалов восьмидесятых, девяностых и начала двухтысячных годов.

Наталия Орейро — Милагрос в «Диком ангеле»

Наталия Орейро — Милагрос в «Диком ангеле» © imdb.com, instagram.com/nataliaoreirosoy

Луселия Сантус — Изаура дус Сантус в «Рабине Изауре»

Луселия Сантус — Изаура дус Сантус в «Рабине Изауре» © imdb.com, instagram.com/luceliasantosoficial

Алисса Милано — Фиби Холливелл в «Зачарованных»

Алисса Милано — Фиби Холливелл в «Зачарованных» © imdb.com, instagram.com/milano_alyssa

Скотт Бакула — доктор Сэмюэл Беккет / Джон Беккет в сериале «Квантовый скачок»

Скотт Бакула — доктор Сэмюэл Беккет / Джон Беккет в сериале «Квантовый скачок» © imdb.com, Getty Images

Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани в «Друзьях»

Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани в «Друзьях» © imdb.com, Getty Images

Тобиас Моретти — Рихард Мозер в « Комиссаре Рексе»

Тобиас Моретти — Рихард Мозер в « Комиссаре Рексе» © imdb.com, Getty Images

Элен Ролле — исполнительница главной роли в «Элен и ребята»

Элен Ролле — исполнительница главной роли в «Элен и ребята» © imdb.com, facebook.com/Helene.Officiel

Сибилл Шеперд — Мэдди Хэйз в сериале Детективное агентство «Лунный свет»

Сибилл Шеперд — Мэдди Хэйз в сериале Детективное агентство «Лунный свет» © imdb.com, Getty Images

Джиллиан Андерсон — Дана Скалли в «Секретных материалах»

Джиллиан Андерсон — Дана Скалли в «Секретных материалах» © imdb.com, Getty Images

Сара Мишель Геллер («Баффи — истребительница вампиров»)

Сара Мишель Геллер («Баффи — истребительница вампиров») © imdb.com, Getty Images

Люси Лоулесс («Зена — принцесса-воин»)

Люси Лоулесс («Зена — принцесса-воин») © imdb.com, Getty Images

Джейсон Пристли — Брендон Уолш в «Беверли-Хиллз, 90210»

Джейсон Пристли — Брендон Уолш в «Беверли-Хиллз, 90210» © imdb.com, Getty Images

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Джейн Сеймур (Микаэла Куин) и Джо Ландо (Байрон Салли) © imdb.com, facebook.com/JaneSeymourOfficial

Мелисса Джоан Харт («Сабрина — маленькая ведьма»)

Мелисса Джоан Харт («Сабрина — маленькая ведьма») © imdb.com, instagram.com/melissajoanhart

Автор: Наталия Коваленко

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