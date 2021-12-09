Актриса стала мамой через два месяца после свадьбы

В американской актрисы Кристины Риччи 2021 год прошел весьма продуктивно. В январе стало известно, что она подала в суд на своего экс-мужа, дольщика Джеймса Хирдеджена за домашнее насилие. Теперь бывший супруг исполнительницы роли Уэнздей в «Семейке Аддамс» не может приближаться к ней и их 7-летнему сыну Френки ближе чем на 90 метров.

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В конце лета Кристина публично объявила о беременности от парикмахера Марка Хэмптона. Влюбленные сыграли свадьбу в октябре. А спустя два месяца после регистрации брака Риччи и Хэмптон стали родителями.

О рождении первого совместного ребенка пара сообщила на своих страницах в Инстаграм. У звездных супругов родилась девочка, которую назвали Клео.

«Малышка Клео здесь. ️ Мы так в нее влюблены. А еще у нее самый невероятный папа», — подписала видео с новорожденной Кристина.

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