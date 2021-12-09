На аккаунт этой звезды за 10 минут подписался один миллион пользователей Сети

В Instagram побили рекорды Джоли и Айлиш: имя нового рекордсмена Getty Images

Корейская группа BTS может похвастаться новыми достижениями. Так, на днях на страницу одного из солистов бойсбенда Кима Тхэхена, более известного как Ви, за 10 минут подписался один миллион человек. Это на 5 минут быстрее, чем на аккаунт голливудской кинодивы Анджелины Джоли.

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Кроме того, 25-летний исполнитель побил рекорд американской певицы Билли Айлиш. Ему понадобилось всего 4 минуты, чтобы собрать под публикацией один миллион лайков. Айлиш собрала такое количество за 5 минут.

Всего за сутки после создания профиля в Instagram читателями Ви стали 18 миллионов пользователей Сети.

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