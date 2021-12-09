СМИ рассекретили гонорары Кейт Уинслет, Джиллиан Андерсон и других звезд

Сколько зарабатывают актеры за съемки в популярных сериалах Getty Images

Стриминговые сервисы продолжают набирать популярности. Телекартины от Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, Paramount Plus и Peacock смотрят по всему миру.

Читайте также: Как постарели актеры из наших любимых сериалов

Неудивительно, что за съемки в сериалах этих компаний знаменитые актеры получают весьма крупные суммы. Издание Variety подсчитало, сколько зарабатывают звезды и составило рейтинг самых высокооплачиваемых актеров стриминговых сервисом.

Так, на первом месте по размеру гонорара оказался Крис Прэтт. За съемки в «Списке сме» ему платили 1,4 миллиона долларов за серию.

Крис Прэтт Getty Images

На второй строчке оказался Джефф Бриджес, получавший 1 миллион долларов за одну серию «Старика».

Джефф Бриджес Getty Images

Третьим стал звезда сериала «Ваша честь» Брайан Крэнстон, гонорар которого составлял 750 тысяч долларов за эпизод.

Брайан Крэнстон Getty Images

Далее список с зарплатами актеров сериалов выглядит так:

Сара Джессика Паркер — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию

Синтия Никсон — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию

Кристин Дэвис — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию

Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна», 650 тысяч долларов за серию

Виола Дэвис — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию

Мишель Пфайффер — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию

Джиллиан Андерсон — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию

Педро Паскаль — «Последние из нас», 600 тысяч долларов за серию

Стив Мартин — «Убийства в одном здании», 600 тысяч долларов за серию

Мартин Шорт — «Убийства в одном здании», 600 тысяч долларов за серию

Алек Болдуин — «Доктор Смерть», 575 тысяч долларов за серию

Анджела Бассетт — «9-1-1» 450 тысяч долларов за серию

Джуд Лоу — «Третий день» 425 тысяч долларов за серию

Брайан Кокс — «Наследие», 400–500 долларов за серию

Сара Гилберт — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию

Джон Гудман — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию

Лори Меткалф — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию

Тед Дэнсон — «Мистер мэр», 400 тысяч долларов за серию

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо», 400 тысяч долларов за серию (1-й сезон)

Генри Кавилл — «Ведьмак», 400 тысяч долларов за эпизод

Дэвид Харбор — «Очень странные дела», 350–400 долларов за эпизод

Вайнона Райдер — «Очень странные дела», 350–400 долларов за эпизод

Джереми Стронг — «Наследие», 300–350 долларов за серию

Киран Калкин — «Наследие», 300–350 долларов за серию

Сара Снук — «Наследие», 300–350 долларов за серию

Вам будет интересно прочитать на Ivona: