Стриминговые сервисы продолжают набирать популярности. Телекартины от Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, Paramount Plus и Peacock смотрят по всему миру.

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Неудивительно, что за съемки в сериалах этих компаний знаменитые актеры получают весьма крупные суммы. Издание Variety подсчитало, сколько зарабатывают звезды и составило рейтинг самых высокооплачиваемых актеров стриминговых сервисом.

Так, на первом месте по размеру гонорара оказался Крис Прэтт. За съемки в «Списке сме» ему платили 1,4 миллиона долларов за серию.

Крис Прэтт
Крис Прэтт
Getty Images

На второй строчке оказался Джефф Бриджес, получавший 1 миллион долларов за одну серию «Старика».

Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Getty Images

Третьим стал звезда сериала «Ваша честь» Брайан Крэнстон, гонорар которого составлял 750 тысяч долларов за эпизод.

Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Getty Images

Далее список с зарплатами актеров сериалов выглядит так:

  • Сара Джессика Паркер — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию
  • Синтия Никсон — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию
  • Кристин Дэвис — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию
  • Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна», 650 тысяч долларов за серию
  • Виола Дэвис — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию
  • Мишель Пфайффер — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию
  • Джиллиан Андерсон — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию
  • Педро Паскаль — «Последние из нас», 600 тысяч долларов за серию
  • Стив Мартин — «Убийства в одном здании», 600 тысяч долларов за серию
  • Мартин Шорт — «Убийства в одном здании», 600 тысяч долларов за серию
  • Алек Болдуин — «Доктор Смерть», 575 тысяч долларов за серию
  • Анджела Бассетт — «9-1-1» 450 тысяч долларов за серию
  • Джуд Лоу — «Третий день» 425 тысяч долларов за серию
  • Брайан Кокс — «Наследие», 400–500 долларов за серию
  • Сара Гилберт — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию
  • Джон Гудман — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию
  • Лори Меткалф — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию
  • Тед Дэнсон — «Мистер мэр», 400 тысяч долларов за серию
  • Джейсон Судейкис — «Тед Лассо», 400 тысяч долларов за серию (1-й сезон)
  • Генри Кавилл — «Ведьмак», 400 тысяч долларов за эпизод
  • Дэвид Харбор — «Очень странные дела», 350–400 долларов за эпизод
  • Вайнона Райдер — «Очень странные дела», 350–400 долларов за эпизод
  • Джереми Стронг — «Наследие», 300–350 долларов за серию
  • Киран Калкин — «Наследие», 300–350 долларов за серию
  • Сара Снук — «Наследие», 300–350 долларов за серию

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