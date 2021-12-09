Сколько зарабатывают актеры за съемки в популярных сериалах
СМИ рассекретили гонорары Кейт Уинслет, Джиллиан Андерсон и других звезд
Стриминговые сервисы продолжают набирать популярности. Телекартины от Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, Paramount Plus и Peacock смотрят по всему миру.
Читайте также: Как постарели актеры из наших любимых сериаловНеудивительно, что за съемки в сериалах этих компаний знаменитые актеры получают весьма крупные суммы. Издание Variety подсчитало, сколько зарабатывают звезды и составило рейтинг самых высокооплачиваемых актеров стриминговых сервисом.
Так, на первом месте по размеру гонорара оказался Крис Прэтт. За съемки в «Списке сме» ему платили 1,4 миллиона долларов за серию.
На второй строчке оказался Джефф Бриджес, получавший 1 миллион долларов за одну серию «Старика».
Третьим стал звезда сериала «Ваша честь» Брайан Крэнстон, гонорар которого составлял 750 тысяч долларов за эпизод.
Далее список с зарплатами актеров сериалов выглядит так:
- Сара Джессика Паркер — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию
- Синтия Никсон — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию
- Кристин Дэвис — «And Just Like That ...», 650–750 тысяч долларов за серию
- Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна», 650 тысяч долларов за серию
- Виола Дэвис — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию
- Мишель Пфайффер — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию
- Джиллиан Андерсон — «Первая леди», 600 тысяч долларов за серию
- Педро Паскаль — «Последние из нас», 600 тысяч долларов за серию
- Стив Мартин — «Убийства в одном здании», 600 тысяч долларов за серию
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании», 600 тысяч долларов за серию
- Алек Болдуин — «Доктор Смерть», 575 тысяч долларов за серию
- Анджела Бассетт — «9-1-1» 450 тысяч долларов за серию
- Джуд Лоу — «Третий день» 425 тысяч долларов за серию
- Брайан Кокс — «Наследие», 400–500 долларов за серию
- Сара Гилберт — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию
- Джон Гудман — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию
- Лори Меткалф — «Коннеры», 400 тысяч долларов за серию
- Тед Дэнсон — «Мистер мэр», 400 тысяч долларов за серию
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо», 400 тысяч долларов за серию (1-й сезон)
- Генри Кавилл — «Ведьмак», 400 тысяч долларов за эпизод
- Дэвид Харбор — «Очень странные дела», 350–400 долларов за эпизод
- Вайнона Райдер — «Очень странные дела», 350–400 долларов за эпизод
- Джереми Стронг — «Наследие», 300–350 долларов за серию
- Киран Калкин — «Наследие», 300–350 долларов за серию
- Сара Снук — «Наследие», 300–350 долларов за серию
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