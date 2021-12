Кто на кого в суд подавал в этом году

Уходящий год был богат на звездные скандалы. В некоторых случаях дело доходило даже до разбирательств в суде. Рассказываем, каких украинских и зарубежных знаменитостей обвиняли в нарушение закона.

В ноябре стало известно, что суд Лос-Анджелеса обязал актера Кевина Спейси выплатить почти 31 миллион долларов продюсерам сериала «Карточный домик» из компании Media Rights Capital (MRC).

В 2017 году мужчину обвинили в сексуальном насилии, из-за чего он лишился роли Фрэнка Андервуда. MRC подала иск, в котором потребовал возместить расходы за приостановление показа сериала и создание нового сценария, а также за нарушение политики компании в отношении сексуальных домогательств.

Кевин Спейси Getty Images

Бритни Спирс

Американская поп-звезда наконец-то «освободилась» от опекунства. Около 13 лет личной жизнью и финансами певицы распоряжался ее отец Джейми Спирс. Но 12 ноября суд Лос-Анджелеса официально отстранил мужчину от должности опекуна.

Поговаривают, что Бритни вместе с адвокатами готовит иск, в котором обвинит отца в «злоупотреблении опекунством».

Бритни Спирс Getty Images

Екатерина Репяхова и Лариса Созаева

В ноябре нынешняя жена украинского артиста Виктора Павлика пожаловалась, что ее аккаунт в Инстаграм атакуют боты. Девушка заявила, что у нее есть только один недоброжелателей и это бывшая жена Павлика Лариса Созаева.

Созаева быстро отреагировала на публикацию Репяховой. Лариса вспомнила, как Екатерина готовилась к свадьбе с Павликом в то время, когда его сын умирал от рака. При этом женщина обозвала Екатерину «наглой и хладнокровной тварью».

Позже Репяхова сообщила, что обратилась к адвокату, чтобы выяснить с помощью киберполиции, кто пытается разрушить ее бизнес в Инстаграм. Также она планирует подать в суд на Созаеву за публичные оскорбления.

Екатерина Репяхова, Лариса Созаева и Виктор Павлик ©instagram.com/repyahovakate, facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Бурат Озчивит

В ноябре СМИ сообщили, что на актера «Великолепного века» подали в суд за постоянные публичные оскорбления членов съемочной команды сериала «Основание: Осман». 36-летнему Бурату грозит тюремный срок от 3 месяцев и 15 дней до 4 лет и 1 месяца. Сам Бурат все обвинения отрицает.

Бурат Озчивит instagram.com/burakozcivit

Брижит Бардо

Легендарную французскую кинозвезду признали виновной в разжигании расовой ненависти. В ноябре 87-летнюю Бордо обязали выплатить 20 тысяч евро штрафа за то, что она назвала жителей острова Амори де Сен-Кантен «варварами и дегенератами, сохранившими гены дикарей» из-за их традиций жертвоприношения.

Бриджит Бордо Getty Images

Шер

В октябре знаменитая актриса и певица подала в суд на вдову своего бывшего мужа Сонни Боно — Мэри Боно. Якобы женщина не отдала Шер половину прибыли за песни дуэта Sonny & Cher. Теперь артистка требует, чтобы Мэри вернула ей один миллион долларов из авторских отчислений за мегапопулярные треки I Got You Babe, Bang Bang (My Baby Shot Me Down), Little Man, The Beat Goes On и другие.

Шер Getty Images

R. Kelly

В сентябре американского певца признали виновным в торговле людьми, сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних и в рэкете. Исполнитель хита I Believe I Can Fly и его несколько помощников якобы держали женщин взаперти с целью сексуальной эксплуатации. На сколько посадят музыканта в тюрьму, станет известно весной 2022 года.

R. Kelly Getty Images

Скарлетт Йоханссон

В конце июля стало известно, что голливудская звезда Скарлетт Йохансон подала в суд на компанию Disney. Актриса заявила, что потеряла большую часть гонорара за кинопрокат «Черной вдовы» из-за того, что сервис Disney+ обнародовал фильм в тот же день, когда состоялась премьера в кинотеатрах.

В октябре стороны урегулировали конфликт. Однако подробностями не поделились ни актриса, ни представители Disney.

Скарлетт Йоханссон Getty Images

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Бывшие супруги никак не поделят пятерых несовершеннолетних детей. В мае суд заявил, что Питт имеет право на совместную опеку с Джоли. Но уже через два месяца Анджелина выиграла апелляцию по этому делу. Оказалось, что судья скрывал свои деловые отношения с адвокатами Питта, из-за чего мужчину отстранили. Теперь у Джоли больше шансов получить единоличную опеку над сыновьями и дочерями.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Getty Images

Отец герцогини Сассекской в июле публично пожаловался на то, что знаменитая дочь не разрешает ему общаться с внуками — 2-летним Арчи и малышкой Лилибет. Ради встречи с наследниками Томас готов подать в суд на родную дочь.

Мэрилин Мэнсон

В начале июля бывшая девушка эпатажного исполнителя, модель Эшли Морган Смитлайн, обвинила Мэнсона в жестоком обращении. 10 лет назад она подвергалась сексуальному и психологическому насилию.

Кроме того, на Мэрилина подали в суд еще три женщины: его экс-помощница Эшли Уолтерс, актриса Эсме Бьянко и девушка, которая не захотела, чтобы разглашали ее личность.

Мэрилин Мэнсон Getty Images

Звезда сериала «Тайны Смолвиля» получила тюремное заключение. В конце июня актрису признали виновной в вербовке женщин в секту NXIVM, где над ними жестоко издевались. Эллисон искренне раскаялась в преступлении и попросила прощения у пострадавших. За это суд уменьшил ее срок с 17-ти лет до трех.

Эллисон Мак Getty Images

Ким Кардашьян

Семеро человек из прислуги светской львицы обвинили ее в жестоком обращении, неуплате зарплаты и незаконном использовании труда несовершеннолетних. Также им не понравилось, что муж Кардашьян Канье Уэст заставлял их носить рабочую одежду, которая напоминала робу заключенных. Сама же Ким заявила, что ее оклеветали.

Ким Кардашьян Getty Images

Исполнительница роли Уэнздей Аддамс в «Семейке Аддамс» в январе подала в суд на бывшего мужа, дольщика Джеймса Хирдеджена. Актриса призналась, что подвергалась домашнему насилию, иногда это происходило на глазах у сына.

Риччи получила запрещающий ордер на то, что экс-возлюбленному нельзя приближаться к ней и сыну ближе, чем на 90 метров. Позже Хирдеджен заявил, что тоже потребует у судьи запрещающий ордер для бывшей супруги «из-за ее оскорбительного поведения, вызванного алкоголем и психотропными веществами».

Кристина Риччи и Джеймс Хирдеджен Getty Images

