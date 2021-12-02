Каких актеров чаще всего искали в Сети

Один из самых известных сайтов о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) подвел первые итоги уходящего года. На днях эксперты базы интернет-фильмов выяснили, каких актеров и актрис чаще всего искали в поисковике IMDb. Рейтинг был составлен на основе данных диаграммы STARmeter.

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Так, ТОП-10 самых популярных кинозвезд в этом году возглавила младшая сестра Мэри-Кейт и Эшли Олсен, 32-летняя. Актрисе удалось подняться на первую строчку благодаря успеху сериала «ВандаВижен».

Элизабет Олсен Getty Images

На втором месте рейтинга оказался 33-летний британец Реге-Жан Пейдж, который прославился после роли герцога Гастингса в телесериале «Бриджертоны».

Реге-Жан Пейдж Getty Images

В тройку лидеров вошла 25-летняя британская актриса Флоренс Пью. В 2021 году она номинировалась на «Оскар» за одну из главных ролей в «Маленьких женщинах», а также вместе со Скарлетт Йоханссон сыграла в «Черной вдове».

Флоренс Пью Getty Images

В ТОП-10 самых популярных актеров также вошли:

4. Ана де Армас («Не время умирать»)

5. Ивонн Страховски («Рассказ служанки»)

6. Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»)

7. Александра Даддарио («Белый лотос»)

8. Джоди Комер («Главный герой», «Последняя дуэль»)

9. Бен Барнс («Тень и кость»)

10. Лили Джеймс («Раскопки», «В поисках любви»).

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