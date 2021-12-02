Для тех, у кого мало свободного времени: ТОП-10 сериалов от Анны Ризатдиновой
Что советует посмотреть финалистка «Танців з зірками»
Призерка Олимпийских игр в Рио и финалистка «Танців з зірками 2019» Анна Ризатдинова поделилась с подписчиками списком любимых сериалов с интересным сюжетом.
Читайте также: Что смотрели украинцы в 2021 году: ТОП-10 самых популярных видео на YouTubeВ своем профиле в Инстаграм 28-летняя гимнастка призналась, что у нее мало времени на досуг, поэтому фильмы и сериалы для просмотра она подбирает «очень скрупулезно». В публикации Анна разместила ТОП-10 сериалов, которые советует посмотреть каждому.
ТОП-10 любимых сериалов Анны Ризатдиновой
- «Ход королевы» (1 сезон 7 серий)
- «В ее глазах» (1 сезон, 6 серий)
- «Кликбейт» (1 сезон, 8 серий)
- «Последний танец» (1 сезон, 10 серий)
- «Сестра Рэтчед» (1 сезон, 10 серий)
- «Белые линии» (1 сезон, 10 серий)
- «Элита» (4 сезона по 8 серий)
- «Холстон» (1 сезон, 5 серий)
- «Формула-1» (3 сезона по 10 серий)
- «Большая маленькая ложь» (2 сезона по 7 серий)
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