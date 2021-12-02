Что советует посмотреть финалистка «Танців з зірками»

Для тех, у кого мало свободного времени: ТОП-10 сериалов от Анны Ризатдиновой instagram.com/anna_rizatdinova

Призерка Олимпийских игр в Рио и финалистка «Танців з зірками 2019» Анна Ризатдинова поделилась с подписчиками списком любимых сериалов с интересным сюжетом.

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В своем профиле в Инстаграм 28-летняя гимнастка призналась, что у нее мало времени на досуг, поэтому фильмы и сериалы для просмотра она подбирает «очень скрупулезно». В публикации Анна разместила ТОП-10 сериалов, которые советует посмотреть каждому.

ТОП-10 любимых сериалов Анны Ризатдиновой

«Ход королевы» (1 сезон 7 серий)

«В ее глазах» (1 сезон, 6 серий)

«Кликбейт» (1 сезон, 8 серий)

«Последний танец» (1 сезон, 10 серий)

«Сестра Рэтчед» (1 сезон, 10 серий)

«Белые линии» (1 сезон, 10 серий)

«Элита» (4 сезона по 8 серий)

«Холстон» (1 сезон, 5 серий)

«Формула-1» (3 сезона по 10 серий)

«Большая маленькая ложь» (2 сезона по 7 серий)

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