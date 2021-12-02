Ведущая канала 1+1 похвасталась первыми фото с отпуска за границей

Впервые за 10 лет: Маричка Падалко с мужем и тремя детьми на отдыхе в Египте instagram.com/marichkapadalko

Ведущая ТСН Маричка Падалко рассказала подписчикам о долгожданном семейном отдыхе за границей. На своей странице в Инстаграм телезвезда рассекретила, что 10 лет по разным причинам не могла спланировать отпуск с мужем и тремя детьми.

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Но на днях звездному семейству все-таки удалось улететь в Египет. Маричка уже поделилась первыми пляжными кадрами с супругом, нардепом и журналистом Егором Соболевым, и их двумя дочерями и сыном — 14-летним Мишей, 13-летней Машей и 11-летней Катей.

«Впервые за 10 лет мы выбрались впятером в заграничный отпуск. По разным причинам у нас не получалось выполнить этот план длительное время. И мы поняли, что если в конце концов не решимся, то дождемся того, что дети совсем вырастут и будут путешествовать без нас», — поделилась ведущая.

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«В Египте признают все вакцины, которые используются в Украине, включая CoronaVac. Всем, кто имеет COVID-сертификат, ПЦР-тест не требуется. Всем невакцинированным — взрослым и детям — нужен свежий ПЦР-тест. Их проверяет и украинская сторона при регистрации на рейс и египетская при въезде», — рассказала Маричка.

Кроме того, Падалко подсказала, какие COVID-документы понадобились ее семье для перелета в Египет.

Дети Марички Падалко instagram.com/marichkapadalko

Маричка Падалко и Егор Соболев instagram.com/marichkapadalko

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