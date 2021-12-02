Герцогиня Сассекская мечтает о карьере ведущей

Совсем недавно супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл стала главной героиней одного из выпусков «Шоу Эллен Дедженерес». Герцогине Сассекской так понравилось сниматься в этом телепроекте, что на решила внести в список планов на будущее создание собственного ток-шоу.

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Как сообщил журналу Heat World близкий к окружению Меган источник, знаменитость уверена, что ток-шоу станет для нее работой мечты. Кроме того, по словам инсайдера, съемки телепроекта повысят ее популярность и влияние на Голливуд.

«Идея выбрать того, кого она хочет взять на интервью, а затем повеселиться, обращаясь на темы, которые ей небезразличны, начинает действительно привлекать, особенно потому, что это повысит ее популярность и влияние в Голливуде. С точки зрения брендинга и коммерции это несложно, и сети уже вызвали большой интерес», — отметил инсайдер.

Меган Маркл на «Шоу Эллен Дедженерес»

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