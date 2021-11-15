Какую сумму заплатила Лобода

Дмитрий Монатик (MONATIK) не только талантливый исполнитель, но и еще автор мегапопулярных хитов. В начале творческого пути артист даже зарабатывал тем, что писал композиции для других музыкантов.

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Так, в недавнем выпуске программы «Позаочі» Монатик рассекретил, что 10 лет назад продал Светлане Лободе текст песни «40 градусов». Тогда у композиции было рабочее название «Нравится».

«Одним из огромнейших достижений в моей жизни как автора было написание песни «40 градусов». Когда Света выбрала эту песню в свой репертуар, для меня это был какой-то просто топ мечтаний», —поделился воспоминаниями Монатик.

По словам Дмитрия, он хотел получит за хит 500 долларов, однако Лобода была согласна только на 400. После нескольких часов раздумий команда Светланы все-таки согласилась на условия тогда еще малоизвестного певца.

«Ее администратор сказал: «Да, мы берем за вот такую сумму». А она не соответствовала той, которую я назвал. Я назвал 500 долларов. Артем сказал: «За 400 заберу». Я сказал, что за 400 не отдам, сумма 500. Потом два часа сидел над телефоном и надеялся, что все-таки перезвонят. И уже был готов отдавать за 400, но перезвонили и сказали: «Да, забираем за 500», — рассказал певец.

Отметим, что сейчас гонорары Монатика за треки для других исполнителей составляют от трех до семи тысяч долларов.

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