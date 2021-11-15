Почему актер несколько месяцев живет отдельно от супруги и дочери

Участник шоу «Танці з зірками-2021», звезда сериалов «Коли ми вдома» и «Будиночок на щастя» Константин Войтенко впервые признался, почему он и его жена Валентина решили пожить отдельно.

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В интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя» актер заявил, что всему виной стал его напряженный график. По словам Войтенко, никакой ссоры с Валентиной у него не было.

«Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня очень сейчас напряженный график и мы просто не можем, мы мешаем друг другу», — объяснил Константин.

При этом актер подтвердил, что он и Валентина находятся на грани развода с лета, но жить отдельно стали немного позже. Войтенко добавил, что, несмотря на конфликтную ситуацию, часто видеться с дочерью. Также он рассекретил причину кризиса в отношениях с женой.

«Если глобально и честно: не честность в самом начале. Ну, когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его», — сказал актер.

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