Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti

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Украинская поп-группа Artik & Asti больше не будет выступать вместе. Солистка музыкального коллектива Анна Дзюба решила начать сольную карьеру. На своей странице в Инстаграм Artik опубликовал совместные фото с Анной, которые были сделаны после первого выступления группы в Киеве и Москве, и сообщил, что группы больше нет.

«С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать, то, что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты, и помогать им реализовываться», – заявил продюсер.

Можно сделать выводы, что музыканты расстаются полюбовно, ведь под снимками, которые опубликовал артист, было написано, что он благодарен за все коллеге.

«Хочу выразить благодарность Ане, вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога», – добавил он.

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Что касается группы, то Artik сделал сенсационное заявление, что группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе.

Отметим, что группа появилась 10 лет назад и за эти годы записала несколько суперуспешных хитов, такие как «Неделимые», «Истеричка», «Девочка, танцуй» и другие.

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