Кто заменил Анну Дзюбу

Популярный музыкальный коллектив Artik&Asti выпустил первую композицию в обновленном составе.

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В ноябре 2021 года поп-группу покинула Анна Дзюба, которая решила заняться сольной карьерой. А спустя всего два с половиной месяца на YouTube-канале Artik&Asti появилась новая песня под названием «Гармония».

В записи свежего трека участвовала новая солистка. Дзюбу заменила 29-летняя крымчанка родом из Узбекистана Севиль Велиева. Украинскому зрителю она известна по участию в третьем сезоне вокального проекта «Х-фактор». Также она снималась в шоу «Суперзвезда» и российском «Голосе».

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