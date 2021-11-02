Актер скрывал свою сексуальную ориентацию долгие годы

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Известный американский актер индийского происхождения и звезда культового сериала «Доктор Хаус» Кэл Пенн признался, что уже 11 лет состоит в романтических отношениях с мужчиной. По его словам, он все это время скрывал свою сексуальную ориентацию по причине быть непонятым.

Избранника звезды зовут Джордж. Пара познакомилась в Вашингтоне. Об этом он написал в собственной книге, которая будет в продаже в текущем году. Называется она «You Can’t Be», пишет Meganoticias.

В автобиографии Кэл Пенн рассказал о своей личной жизни, принятии себя, сексуальной ориентации и многом другом.

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