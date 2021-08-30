ARTIK&ASTI собрали аншлаг в Киеве

28 августа в КВЦ «Парковый» прошел самый ожидаемый концерт года. До украинской столицы доехали известные исполнители и главные хитмейкеры - группа ARTIK&ASTI.

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Трогательные тексты, неповторимый стиль, чувственный вокал ASTI (Анна Дзюба) и лирически-проникновенный мужской речитатив ARTIK (Артём Умрихин) – основные составляющие песен, которые занимают верхние строчки хит-парадов. Каждый клип группы становится настоящим трендом в сети, а зажигательные биты просто не идут из головы. 229 миллионов просмотров видео «Грустный дэнс» говорят сами за себя. А ЕР «Миллениум», релиз которого состоялся только в марте, уже стал "платиновым"!

ARTIK&ASTI пресс-служба

Первый за десять лет сольный концерт дуэта собрал тысячи людей под открытым небом КВЦ «Парковый». Присутствующие танцевали и подпевали любимым песням: «Девочка, танцуй», «Под гипнозом», «Все мимо». Отдельным блоком звучали первые треки группы - «Больше, чем любовь», «Моя последняя надежда», и песни из нового альбома "Миллениум" - «Истеричка», «Она не я», «Любовь после тебя». Завершился полуторачасовой концерт ARTIK&ASTI хитом «Грустный дэнс».

ARTIK&ASTI пресс-служба

ARTIK&ASTI пресс-служба

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