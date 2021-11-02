Уилл Смит снял сериал о своем похудении
Актер признался, что из-за лишнего веса хотел себя убить
Читайте также: «Я не хотел жить»: Уилл Смит рассказал о погоне за телом мечтыИзвестный голливудский актер Уилл Смит снял документальный сериал о своем похудении, в котором сделал сенсационное заявление. Знаменитость сообщил поклонникам, что думал о самоубийстве, когда боролся с лишним весом.
В сериале под названием The Best Shape Of My Life («Лучшая форма моей жизни») актер рассказал историю своего потрясающего похудения и трудностях. На своей странице в Инстаграм он опубликовал трейлер к сериалу, где поделился ментальными проблемами.
«Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-нибудь задумывался о самоубийстве», – сказал Смит.
Отметим, что премьера документального сериала с участием Уилла Смита состоится 8 ноября.
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