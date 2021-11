Актер признался, что из-за лишнего веса хотел себя убить

Известный голливудский актер Уилл Смит снял документальный сериал о своем похудении, в котором сделал сенсационное заявление. Знаменитость сообщил поклонникам, что думал о самоубийстве, когда боролся с лишним весом.

В сериале под названием The Best Shape Of My Life («Лучшая форма моей жизни») актер рассказал историю своего потрясающего похудения и трудностях. На своей странице в Инстаграм он опубликовал трейлер к сериалу, где поделился ментальными проблемами.

«Это был единственный раз в моей жизни, когда я когда-нибудь задумывался о самоубийстве», – сказал Смит.

Отметим, что премьера документального сериала с участием Уилла Смита состоится 8 ноября.

